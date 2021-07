Protesto contra Jogos de Tóquio durante abertura termina em confronto e com um homem preso

De acordo com o jornal ‘Nikkei’, um homem, chamado Susumu Yamamoto, de 40 anos, foi apreendido pelas autoridades japonesas por ter agarrado o braço de um oficial

EFE/EPA/FRANCK ROBICHON A polícia japonesa prendeu um homem em manifestação contra a realização dos Jogos Olímpicos de Tóquio



Um protesto contra a realização dos Jogos Olímpicos durante a cerimônia de abertura da Tóquio-2020 terminou em confronto entre manifestantes e policiais, nesta sexta-feira, 23, nos arredores do Estádio Olímpico, na capital do Japão. De acordo com o jornal “Nikkei”, um homem, chamado Susumu Yamamoto, de 40 anos, foi apreendido pelas autoridades japonesas por ter agarrado o braço de um oficial, além de ter resistido às forças de segurança. Insatisfeitos com a realização da Olimpíada em meio à pandemia, dezenas de japoneses estiveram nas ruas e se concentraram perto da arena em que foi feito o megaevento. Os gritos deles puderam ser ouvidos durante os primeiros momentos do cerimonial, devido à ausência de espectadores nas arquibancadas como medida contra a propagação do novo coronavírus.