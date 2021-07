Rival de Medina e Italo Ferreira, português contrai Covid-19 e está fora da Olimpíada

O surfista português Frederico Morais, que foi infectado pelo novo coronavírus, era o único de seu país a concorrer na categoria masculina e ainda pode ser substituído pelo italiano Angelo Bonomelli

Concorrente de Gabriel Medina e Italo Ferreira no surfe, o português Frederico Morais anunciou nesta sexta-feira, 23, que não irá disputar os Jogos Olímpicos de Tóquio por ter testado positivo para a Covid-19. Único atleta do país a estar inscrito na categoria masculina, ele ainda pode ser substituído pelo italiano Angelo Bonomelli – existe uma incerteza, já que não se sabe se haverá tempo para o atleta embarcar para o Japão cumprindo todos os protocolos exigidos pelo Comitê Olímpico Internacional (COI).

“As últimas 24 horas têm sido muito complicadas. A possibilidade de não poder comparecer nos Jogos Olímpicos foi talvez mais difícil do que ter a certeza. É com muita pena que anuncio que estou infectado pela covid-19 e por isso não poderei representar Portugal. Tive todos os cuidados, estou completamente vacinado há mais de um mês, no entanto, acabei contraindo o vírus. Estou bem, sinto-me bem e vou cumprir o meu isolamento”, escreveu Frederico Morais. Portugal, porém, ainda conta com Yolanda Hopkins e Teresa Bonvalot, rivais das brasileiras de Silvana Lima e Tatiana Weston-Webb no feminino. As provas no esporte estão marcadas para começar no próximo domingo, 25, e vão até o dia 28. Ainda assim, por questões climáticas, algumas mudanças podem ocorrer no calendário, estendendo até, no máximo, o outro domingo, dia 1º de agosto.