Tóquio 2020: Em jogo agitado, Brasil e Holanda empatam em 3 a 3 no futebol feminino

Seleção ficou atrás no marcador duas vezes, mas contou com gols de Debinha, Marta e Ludmila para evitar a derrota

Sam Robles/CBF Debinha comemorando seu gol contra a Holanda



A seleção brasileira feminina de futebol empatou com a Holanda em 3 a 3 em partida válida pela segunda rodada do futebol feminino nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. O Brasil saiu atrás logo nos primeiros minutos de jogo após um gol de Miedema, mas, ainda no primeiro tempo, Debinha empatou o jogo. No segundo tempo, Miedema voltou a marcar e colocou as holandesas na frente. Entretanto, a vantagem durou pouco, já que Marta, de pênalti, e Ludmila viraram a partida para o Brasil. A vitória parecia certa até que a lateral Janssen marcou um golaço de falta que selou o placar. Com o resultado, as duas equipes chegam aos quatro pontos, mas a Holanda lidera a chave por ter maior saldo de gols. No outro jogo dessa rodada, Zâmbia e China empataram em 4 a 4. Na próxima rodada, o Brasil enfrenta a Zâmbia enquanto as holandesas encaram as chinesas. Os dois jogos acontecerão na próxima terça-feira, 27, às 8h30, e definirão quais seleções avançarão para as quartas de final.