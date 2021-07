Tóquio 2020: Jardine confirma time titular para estreia da seleção brasileira

Time que enfrentará a Alemanha no Estádio Internacional de Yokohama conta com nomes que já passaram pela seleção principal

Lucas Figueiredo/CBF Richarlison figura entre os titulares da seleção



A seleção olímpica de futebol estreará nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 nesta quinta-feira, 22, contra a Alemanha, em uma reedição da final dos jogos do Rio 2016. A partida acontecerá no Estádio Internacional de Yokohama, onde os brasileiros conquistaram a Copa de 2002 em cima dos alemães, a partir das 8h30 (horário de Brasília). O técnico da seleção, André Jardine, já definiu a equipe titular e apostará em um time em que a maioria dos jogadores já têm experiência na equipe principal. Começarão jogando: Santos; Daniel Alves, Diego Carlos, Nino e Guilherme Arana; Douglas Luiz, Bruno Guimarães e Claudinho; Richarlison, Matheus Cunha e Antony. Dos 11 titulares, apenas Nino, Claudinho e Antony não foram convocados para o time principal. O Brasil está no grupo D do torneio de futebol masculino e, após enfrentar os alemães, irá jogar contra a Costa do Marfim, no domingo, 25, e a Arábia Saudita, na quarta-feira, 28.