Pelé parabeniza Marta após recorde em Olimpíadas: ‘É a esperança de um mundo melhor’

A Rainha atingiu o feito de fazer gols pela quinta Olimpíada consecutiva na vitória diante da China, na última quarta-feira, na rodada inaugural da Tóquio-2020

Sam Robles / CBF Marta festeja gol marcado contra a China em vitória da seleção brasileira



Craque da seleção brasileira feminina na goleada por 5 a 0 sobre a China, na estreia na Canarinho nos Jogos Olímpicos de Tóquio, Marta atingiu o feito de fazer gols pela quinta Olimpíada consecutiva, algo inédito na modalidade. Em publicação feita em sua conta no Instagram, Pelé, o Rei do Futebol, parabenizou a Rainha e disse que o feito da seis vezes melhor do mundo ‘simboliza a esperança de um mundo melhor’. Com os dois tentos anotados contra as chinesas, a craque chegou a 12 gols olímpicos, ficando perto de quebrar o recorde de Cristiane, que soma 14.

“Oi, @martavsilva10. Você deve estar dormindo neste momento, já que está do outro lado do mundo. Torço que você esteja sonhando com o que fez algumas horas atrás. Falando nisso, quantos sonhos você acha que inspirou hoje? A sua conquista significa muito mais que um recorde pessoal. Ela simboliza a esperança de um mundo melhor, em que as mulheres conquistam muito mais espaço. Esse momento inspira milhões de atletas de tantas outras modalidades esportivas, de todos os lugares do mundo, que lutam por reconhecimento. Parabéns pela sua trajetória. Parabéns, pois você é muito mais que uma jogadora de futebol. Você ajuda a construir um mundo melhor com os seus pés”, escreveu Pelé. Marta, então, agradeceu pelas palavras de Rei e disse que está focada na próxima partida da seleção, diante da Holanda, no próximo sábado, pela segunda rodada da fase de grupos. “Obrigada pelo carinho Rei 🤴 e a torcida por nossa seleção! Foco total agora para a próxima batalha.”