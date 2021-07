Vôlei de praia: Ágatha e Duda perdem para dupla chinesa por 2 sets a 0

Dupla formada por Wang e Xia venceu os dois sets pelas parciais 21/18 e 21/14, sem dar chances para as brasileiras; próximo jogo será contra canadenses

Wander Roberto/COB Dupla feminina perdeu seu primeiro jogo em Tóquio, mas segue com chances de classificação



A dupla formada por Ágatha e Duda no vôlei de praia feminino perdeu em sua segunda partida nas Olimpíadas de Tóquio 2020. As brasileiras enfrentaram Wang e Xia, da China, e perderam por 2 sets a 0, com parciais de 21/18 e 21/14. Com isso, Ágatha e Duda amargaram sua primeira derrota na fase de grupos. Na última rodada, a dupla enfrentará as canadenses Bansley e Wilkerson, que conseguiram sua primeira vitória no torneio na madrugada desta terça-feira, 27, contra a dupla da Argentina por 2 a 0. As brasileiras ainda têm chances de classificação para a fase eliminatória, mas precisam derrotar as próximas adversárias. A partida está marcada para o dia 29 às 9h (horário de Brasília).