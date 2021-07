Vôlei de Praia: Bruno e Evandro vencem dupla da Polônia e garantem liderança do grupo

Brasileiros saíram atrás, mas viraram o jogo, garantiram a primeira posição do grupo e agora aguardam definição das outras chaves para conhecerem os adversários

Wander Roberto/COB Dupla levou susto, mas conseguiu derrotar poloneses no último jogo da fase de grupos



Com a classificação garantida, a dupla brasileira de vôlei de praia formada por Bruno Schmidt e Evandro entrou em quadra para garantir a liderança do grupo E. Os brasileiros enfrentaram a dupla Bryl e Fijalek, da Polônia, e sofreram, mas conseguiram a vitória que garantiu o primeiro lugar da chave. O jogo terminou com placar de 2 sets a 1 (19×21, 21×14 e 17×15) para os brasileiros, que mantiveram o aproveitamento máximo após seu terceiro jogo nas Olimpíadas de Tóquio 2020. Depois de perder o primeiro set, Evandro e Bruno reagiram e derrotaram os poloneses com facilidade no segundo set. No tie break, o equilíbrio prevaleceu até o final, mas os brasileiros confirmaram o favoritismo e venceram a disputa. Com isso, Evandro e Bruno aguardam os resultados das outras chaves para saberem quem serão seus adversários na busca pelo ouro. Ao todo, 24 seleções participaram da fase de grupos, divididas em seis grupos com quatro participantes. As duas melhores de cada grupo e os dois melhores terceiros colocados avançam para as oitavas. Os demais terceiros colocados disputam uma repescagem na qual duas seleções avançam.