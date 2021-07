Vôlei de praia: Favoritas ao ouro, Ana Patricia e Rebecca batem quenianas na estreia

Apesar de alguns erros cometidos no primeiro set, as brasileiras tiveram domínio durante toda a partida, encararam o confronto em ‘ritmo de treino’ e terminaram o segundo set sem precisar de muito esforço

Miriam Jeske/COB Ana Patrícia e Rebecca estrearam com vitória no vôlei de praia



O vôlei de praia brasileiro segue com 100% de aproveitamento neste começo de disputa na Olimpíada de Tóquio. Na noite deste domingo, 25, a dupla Ana Patrícia e Rebecca não deu a menor chance às quenianas Makokha e Khadambi, estreando com vitória por 2 a 0, com parciais 21/15 e 21/9. Apesar de alguns erros cometidos no primeiro set, as brasileiras tiveram domínio durante toda a partida, encararam o confronto em “ritmo de treino” e terminaram o segundo set sem precisar de muito esforço. Elas estão no Grupo D, que conta ainda com a dupla queniana, as americanas Claes e Sponcil e a Graudina e Kravcenoka, da Letônia. Antes delas, Ágatha e Duda, líderes do ranking mundial, superaram as argentinas Ana Gallay e Fernanda Pereyra. No masculino, Bruno e Evandro derrotaram os chilenos Marco e Esteban Grimalt por 2 a 1, enquanto Alison e Álvaro bateram os argentinos Julian Amado Azaad e Nicolas Capogrosso.