Vôlei: Em jogo emocionante, Brasil vira e vence a Argentina por 3 sets a 2

Seleção chegou a estar perdendo por 2 a 0, mas viu craques brilharem e virarem a partida; próximo jogo é contra Comitê Olímpico Russo

Julio Cesar Guimarães/COB Seleção sofreu, mas conseguiu vencer a partida contra a Argentina



Em um clássico do esporte, Brasil e Argentina se enfrentaram pela fase de grupos do vôlei masculino nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. E, mesmo com dificuldades, os brasileiros levaram a melhor e venceram o jogo por 3 sets a 2. O jogo foi disputado às 9h45 desta segunda-feira, 26, e foi válido pela segunda rodada do torneio masculino. O primeiro set começou equilibrado, mas na parte final, os Argentinos abriram vantagem e venceram o set por 25/19. No segundo set, Lucarelli melhorou seu desempenho, o Brasil ficou mais competitivo, mas os argentinos conseguiram fechar em 25/21.

No terceiro set, pela primeira vez o Brasil conseguiu abrir uma boa vantagem, viu diversos jogadores pontuarem e venceu por 25/16 e forçou o quarto set. Nele, a Argentina começou melhor, abrindo até seis pontos de vantagem, mas viu o Brasil brilhar, virar e fechar o set em 25/21, forçando o tie break. No set desempate, as duas seleções tiveram muito equilíbrio, mas o Brasil levou a melhor e fechou o set em 16/14, garantindo a vitória.A próxima partida da seleção será disputada na quarta-feira, 28, às 9h45, contra o Comitê Olímpico Russo. No mesmo dia, a Argentina encara a França às 2h20.