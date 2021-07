Vôlei: Seleção feminina estreia bem e derrota a Coreia do Sul por 3 sets a 0

No primeiro jogo do torneio, seleção de José Roberto Guimarães não teve dificuldades para bater sul-coreanas

Reprodução/Twitter @Timebrasil Brasileiras venceram o jogo sem difculdades



Atual vice-campeã da Liga das Nações, a seleção brasileira feminina de vôlei estreou nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 com uma boa vitória contra a Coreia do Sul por 3 sets a 0. O jogo foi disputado na manhã deste domingo, 25, e foi válido pela primeira rodada do torneio feminino dos Jogos. Durante todo o jogo, a seleção comandada por José Roberto Guimarães não teve dificuldades para bater as sul-coreanas. No primeiro set, as brasileiras fecharam com 25/11 sem grandes sustos. Já o segundo foi mais equilibrado, com a Coreia melhorando e dificultando o jogo para o Brasil, que fez 25/22. No último set, as garotas começaram mal, mas, após mudanças de Zé Roberto, equilibraram o set e fizeram 25/19, fecharam o placar do jogo. Nos outros jogos do grupo, Sérvia e Japão venceram República Dominicana e Quênia, respectivamente, por 3 a 0. Na próxima rodada, a seleção brasileira enfrenta as dominicanas no dia 27 às 7h40 enquanto que a Coreia do Sul vai encarar o Quênia.