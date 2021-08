Yeltsin Jacques vence os 1500m T11 e garante 100ª medalha de ouro do Brasil em Paralimpíadas

Corredor abriu grande vantagem no começo da prova e não viu a liderança ser ameaçada pelos adversários; atleta também estabeleceu novo recorde mundial

PA Images via Reuters Connect Corredor conquistou seu segundo ouro em Tóquio



O corredor Yeltsin Jacques venceu a final dos 1500m T11 no atletismo nos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020 e garantiu a 100ª medalha de ouro do Brasil na história das Paralimpíadas. A prova foi disputada no começo da noite desta segunda-feira, 30. Além de garantir o ouro, Jacques e seu guia Carlos Antonio dos Santos garantiram também o novo recorde mundial, fechando a prova em 3.57,6. Essa foi a primeira vez em que Jacques fechou a prova abaixo da marca de quatro minutos. Shinya Wada, do Japão, ficou em segundo enquanto que Fedor Rudakov, do Comitê Olímpico Russo, fechou o pódio. Esta foi a segunda medalha de ouro de Jacques, que já havia vencido a prova dos 5000 metros rasos na categoria T11. Com a conquista, o Brasil chega ao 13º ouro na atual edição dos Jogos.