TV Jovem Pan News transmite ao vivo narração de Corinthians e Grêmio neste domingo

Corinthians x Grêmio



A TV Jovem Pan News transmite ao vivo neste domingo, 5, a narração do jogo entre Corinthians e Grêmio, válido pelo Campeonato Brasileiro. A transmissão inicia às 15h30 com todas as informações do pré-jogo e os últimos preparativos dos times. O duelo entre as duas equipes começa às 16h, com a narração de Nilson Cesar, comentários de Vampeta e reportagem de Marcio Spimpolo. A narração do jogo vai ser transmitida pelos canais 576 da Claro e da Sky, 581 da Vivo e 7 na parabólica. O torcedor também pode acompanhar as emoções pelo canal da Jovem Pan Esportes no YouTube.