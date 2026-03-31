Veja como ficaram os grupos da Copa do Mundo com os últimos classificados

O Brasil está no grupo C, junto com as seleções de Marrocos, Haiti e Escócia

MANDEL NGAN / POOL / AFP Grupos da Copa do Mundo 2026



A última rodada dos jogos classificatórios para a Copa do Mundo de 2026 aconteceram nesta terça-feira (31). As últimas vagas da europa ficaram com: Bósnia, que eliminou a Itália; Turquia e República Tcheca.

Já para na repescagem intercontinental a República Democrática do Congo eliminou a Jamaica e conquistou uma vaga para o mundial. Ainda resta o lugar de Iraque ou Bolívia, que disputam a última chance de ir para Copa do Mundo na quarta-feira (1º) às 00h, horário de Brasília.

Com isso, a República Tcheca duelará contra México, África do Sul e Coreia do Sul no grupo A. Já a Bósnia vai para o grupo B, junto a Canadá, Catar e Suíça. A Turquia jogará com Estados Unidos, Paraguai e Austrália no grupo C. E a Suécia se junta ao grupo F, com Holanda, Japão e Tunísia.

A República Democrática do Congo fica no grupo K, contra Portugal, Uzbequistão e Colômbia. E o vencedor de Iraque x Bolívia vai para o grupo I, junto a França, Senegal e Noruega.

Veja como ficaram os grupos:

GRUPO A: México, África do Sul, Coreia do Sul e República Tcheca;

GRUPO B: Canadá, Bósnia, Catar e Suíça;

GRUPO C: Brasil, Marrocos, Haiti e Escócia;

GRUPO D: Estados Unidos, Paraguai, Austrália e Turquia;

GRUPO E: Alemanha, Curaçao, Costa do Marfim e Equador;

GRUPO F: Holanda, Japão, Suécia e Tunísia;

GRUPO G: Bélgica, Egito, Irã e Nova Zelândia;

GRUPO H: Espanha, Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai;

GRUPO I: França, Senegal, Repescagem Intercontinental 2 (Bolívia ou Iraque) e Noruega;

GRUPO J: Argentina, Argélia, Áustria e Jordânia;

GRUPO K: Portugal, RD Congo, Uzbequistão e Colômbia;

GRUPO L: Inglaterra, Croácia, Gana e Panamá.

A abertura do mundial terá o confronto entre México e África do Sul, no dia 11 de junho, no Estádio Azteca, na Cidade do México. Já a final será no dia 19 de julho, no Estádio MetLife, em New Jersey, cidade vizinha a Nova York.