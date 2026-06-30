Lula decidiu manter o ‘paletó de presidente’ até agosto, diz secretário do PT

Éden Valadares falou sobre os desafios para campanha à reeleição do petista em entrevista exclusiva ao Direto ao Ponto

O secretário nacional de comunicação do Partido dos Trabalhadores (PT), Éden Valadares, disse na segunda-feira (29) que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decidiu manter o “paletó de presidente” até agosto, quando passará a “vestir a camisa de candidato”. Em entrevista exclusiva ao programa Direto ao Ponto, da Jovem Pan, o integrante da legenda falou sobre os desafios da campanha à reeleição do chefe do Executivo.

Éden Valadares afirmou que a atual gestão de Lula é melhor do que em seus mandatos anteriores. O secretário do PT contou também que o chefe do Executivo “tem muito serviço para fazer pelo Brasil e muita notícia boa para dar aos brasileiros” até o início do calendário oficial de campanha.

Perguntado sobre a presença digital de Lula e de figuras da esquerda, Éden Valadares disse que o perfil oficial do Partido dos Trabalhadores lidera nas plataformas em engajamento, número de seguidores e em alcances comparado com de legendas da direita. O secretário do PT contou que a sigla tem promovido iniciativas para melhorar a influência por meio das redes sociais e a reagir a ofensivas dos opositores. Ele relatou que será um desafio para as eleições o uso da inteligência artificial.

Quanto à fixar os bons feitos do governo e evitar que o pleito de 2026 seja pautado na rejeição de candidatos, Éden Valadares disse que o jeito de se fazer política e comunicação mudou. Para o secretário do PT, atualmente, há mais questões que impactam o eleitor na hora de escolher um candidato. Segundo ele, as pessoas são constantemente bombardeadas por informações, mas também por desinformação.

Éden Valadares contou que atualmente políticos de esquerda tentam gerar conexão com a população por meio das redes sociais. Entretanto, ponderou ser um desafio em razão da presença consolidada da direita nas plataformas digitais.

Sobre o senador Jaques Wagner (PT-BA) ter sido um dos alvos da Operação Compliance Zero, que apura supostas fraudes envolvendo o Banco Master, o secretário do PT disse acreditar que o episódio “muda pouca coisa” na pré-campanha de Lula à reeleição. Éder Valadares negou qualquer ligação do chefe do Executivo com a instituição financeira do banqueiro Daniel Vorcaro.

Ele ainda afirmou acreditar da inocência de Jaques Wagner.

Perguntado sobre a sucessão política de Lula na esquerda, Éder Valadares disse que o PT é muito cobrado pela renovação de suas lideranças e que o processo está em andamento nos Estados. No entanto, disse ser difícil substituir o chefe do Executivo enquanto ele estiver “com vontade de seguir trabalhando pelo Brasil”.

“Penso que, quem tem Pelé para jogar, é difícil de colocá-lo no banco”, afirmou.