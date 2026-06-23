Alvo da PF, Jaques Wagner busca aliados para tentar conter desgaste em imagem

Líder do governo no Senado é investigado por suposta atuação em favor do Banco Master e de seu dono, Daniel Vorcaro

O senador Jaques Wagner (PT-BA) iniciou uma articulação com aliados para tentar reduzir os danos à sua imagem. Alvo da 9ª fase da Operação Compliance Zero no último dia 18, da Polícia Federal (PF), o parlamentar é investigado por suposta atuação em favor do Banco Master e de seu dono, Daniel Vorcaro, na época em que foi governador da Bahia.

A cúpula do PT trabalha para blindar o senador e evitar que o caso prejudique a relação do governo com o Congresso ou as campanhas eleitorais deste ano. Apesar da pressão para que ele deixe a liderança do governo no Senado, Jaques permanece no cargo e tenta preparar o terreno para uma reunião com o presidente Lula (PT).

Na segunda-feira (22), a defesa do senador recorreu ao Supremo Tribunal Federal (STF) para pedir a anulação da operação da PF. O objetivo do governo e do partido agora é diminuir o barulho em torno do caso e manter a estabilidade da base governista.

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