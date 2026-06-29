Postura submissa de Flávio com EUA envergonha a própria direita, diz secretário do PT

O secretário nacional do PT, Éden Valadares, em entrevista ao Direto ao Ponto

O secretário nacional de comunicação do Partido dos Trabalhadores (PT), Éden Valadares, disse nesta segunda-feira (29) que a postura de “vassalagem e submissão” adotada pelo senador e pré-candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), junto ao governo dos Estados Unidos “envergonha a própria direita”. A declaração foi dada em entrevista ao programa Direto ao Ponto, da Jovem Pan.

“As cartas trocadas entre o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, e o Flávio Bolsonaro em que ele insinua convidar o governo estrangeiro para participar da equipe de transição, penso eu, que é um exemplo de traição, de ‘entreguismo’, de submissão ao governo estrangeiro que a gente nunca tinha visto na história moderna da política brasileira”, declarou Éden Valadares.

Éden Valadares disse também acreditar que diversas lideranças da direita discordam da postura de Flávio perante os Estados Unidos.

Sobre o vídeo da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, Éden Valadares disse que a publicação revelou a “falta de credibilidade e de confiança” em torno do nome de Flávio. O secretário do PT declarou que “ninguém confia” no senador.