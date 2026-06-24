Michelle diz que Flávio a humilhou: ‘Me maltratou e disse que eu deveria ficar fora das decisões’

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro disse em vídeo publicado nesta quarta-feira (24) que o seu enteado e pré-candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro, a humilhou em telefonema. “Ele me maltratou e disse que eu deveria ficar de fora das decisões do partido”, declarou.

O depoimento foi feita em vídeo com duas partes publicado no Instagram de Michelle. Segundo a ex-primeira-dama, Flávio a “apunhalou” ao defender o deputado André Fernandes (PL-CE) que é presidente do PL no Ceará. Fernandes declarou apoio ao pré-candidato ao governo do Ceará Ciro Gomes (PSDB) que, conforme Michelle, chamou ao próprio Flávio e seus irmãos de corruptos e de “ovos de serpentes nazistóides”.

Ela é contra o PL apoiar Ciro Gomes (PSDB) ao governo do estado e quer que a vereadora Priscila Costa (PL-CE) seja uma das candidatas ao Senado do partido. O deputado André Fernandes disse na véspera que o desejo de Michelle não mudaria em nada a decisão do partido.

No vídeo, Michelle se manifestou sobre a decisão de se unir a Ciro Gomes e deixar o senador Eduardo Girão (Novo-CE) e Priscila Costa de escanteio:

É para se unir a esse homem que o PL do Ceará está abandonando um candidato legítimo da direita? É para se unir a esse homem que estão perseguindo e tentando retirar da disputa uma mulher nordestina que dedicou tudo ao movimento em defesa da vida?

Michelle x Flávio

Michelle comentou sobre as postagens de Flávio a criticando após opiniões da ex-primeira-dama em relação ao PL Ceará. “Vi as postagens do Flávio contra mim nas redes sociais. Palavras duras, tom agressivo. Defendendo André Fernandes e, em consequência, apoiando a aliança com Ciro”, disse.

Além do senador, na época, os irmãos Eduardo e Carlos Bolsonaro também comentaram com textos contra Michelle. “Não foi só ele, os irmão vieram juntos – de forma coordenada – com textos bem parecidos uns com os outros. Pareceu combinado, premeditado.”

Ela disse também que viu o celular para checar se havia alguma mensagem ou ligação perdida de Flávio depois de ver a publicação, com esperança que ele tivesse tentado falar com ela antes de vir a público. “Peguei o telefone e procurei mensagens do Flávio, ligação perdida, procurei qualquer sinal de que ele tinha tentado falar comigo antes de falar para o Brasil. Não tinha nada”, acrescentou.

Por fim, Michelle disse ainda que Flávio vai toda semana em sua casa e, se ele quisesse o apoio da ex-primeira-dama, já teria dito. “O Flávio vai para a minha casa toda semana, mais de uma vez, se ele relamente quisesse falar comigo, já teria falado. Se considerasse necessário o meu apoio, já teria conversado. Estou na minha, continuarei recolhida. Não o procurei mais também.”