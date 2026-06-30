Secretário do PT diz que convenção do partido deverá ser em SP

Éden Valadares antecipou em entrevista ao Direto ao Ponto que a candidatura à reeleição de Lula provavelmente será lançada no maior colégio eleitoral do país

O secretário nacional de comunicação do Partido dos Trabalhadores (PT), Éden Valadares, disse na segunda-feira (29) que a convenção da legenda deverá ser realizada em São Paulo. Em entrevista exclusiva ao programa Direto ao Ponto, da Jovem Pan, ele também informou que a primeira atividade da campanha de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) provavelmente será no Estado.

Éden Valadares destacou a importância de São Paulo na história do Partido dos Trabalhadores. “Para gente é motivo de orgulho dar o ponta pé inicial, começar a campanha com o pé esquerdo, como a gente fala, na cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, que foi o berço do nosso partido e que é o berço da luta política do presidente Lula”, declarou o secretário nacional.

Conforme antecipado pela colunista Beatriz Manfredini, da Jovem Pan, São Paulo está na mira dos pré-candidatos ao Palácio do Planalto para receber as convenções partidárias. Maior colégio eleitoral do país, o Estado é prioridade para as campanhas.

No caso de Lula, estuda-se um evento de lançamento do petista à reeleição ao lado do pré-candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad (PT). Já a convenção do Partido Liberal (PL), do senador Flávio Bolsonaro, está marcada para 25 de julho com expectativa de participação do chefe do Executivo paulista, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Para 26 de julho, está agendada a convenção do Partido Social Democrático (PSD) que lançará o ex-governador Ronaldo Caiado à corrida presidencial.