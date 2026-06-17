Lula, Flávio e Caiado: Presidenciáveis focam convenções nacionais em São Paulo

Maior colégio eleitoral do país, o Estado de São Paulo está na mira dos presidenciáveis para receber as convenções partidárias. É o caso do PT, de Lula, PL, de Flávio Bolsonaro, e PSD, de Ronaldo Caiado

Segundo apurou a coluna, no caso do petista, o objetivo é um evento ao lado do pré-candidato ao governo, Fernando Haddad (PT). Os domingo, 27 de julho, e o final de semana seguinte, no início de agosto, são estudados. Flávio já confirmou a data da convenção do PL: 25 de julho, com expectativa de participação do do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), que tenta a reeleição. A do PSD, de Ronaldo Caiado, foi marcada para o dia seguinte, 26 de julho.

Como mostrou a coluna, São Paulo é prioridade para as campanhas. No caso de Flávio, inclusive, houve mudança de endereço do QG do senador para a capital, para maior proximidade com aliados e setor financeiro. Caiado também construiu sua base e estrutura de campanha na cidade e, para Lula, o estado é de extrema importância para ganhar a reeleição – até por isso, houve pedido direto do presidente para que Haddad disputasse o pleito Estadual, para garantir um palanque forte.

No caso de Romeu Zema, do NOVO, ainda não há data estipulada. O ex-governador de Minas Gerais ainda não tem QG fixo de campanha também, mas interlocutores afirmam que tentam fixar a base em Dao Paulo.

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), os partido e federações tem entre 20 de julho e 5 de agosto para realizarem as convenções. É nesse evento que os candidatos l aos cargos de presidente e vice-presidente da República, governador e vice-governador, senador e suplentes, deputado federal e deputado estadual são confirmados.