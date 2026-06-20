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Trens colidem na Alemanha, vagões despencam de ponte e uma pessoa morre

Polícia de Munique disse que a rua sob a ponte foi interditada e pediu aos motoristas que evitassem a área enquanto as operações de remoção e limpeza do local estavam em andamento

Estadão Conteúdo

colisão trens alemanha (1)
colisão trens alemanha (1) Reuters

Dois trens de carga colidiram em uma ponte ferroviária em Munique, na Alemanha, durante a madrugada deste sábado (20), informaram as autoridades. O acidente fez com que dois vagões despencassem da ponte para a rua abaixo, e uma pessoa morreu.

Os vagões caíram de uma altura de cerca de 5 metros da ponte, informou a agência de notícias alemã DPA. A polícia de Munique disse que a rua sob a ponte foi interditada e pediu aos motoristas que evitassem a área enquanto as operações de remoção e limpeza do local estavam em andamento.

A DPA disse que a causa da colisão ainda não foi determinada. Segundo as informações, os vagões descarrilados não transportavam carga e não havia risco à segurança pública.