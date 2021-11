Alexandre Garcia estreia na TV Jovem Pan News nesta sexta

Apresentador comandará o ‘A Semana com Alexandre Garcia’, novo quadro do Jornal Jovem Pan e do Jornal da Manhã

A TV Jovem Pan News anuncia a contratação do jornalista Alexandre Garcia, que já atua como comentarista político, com passagens por TV Globo, CNN, 38 jornais e 300 rádios. Garcia apresentará a nova coluna “A Semana com Alexandre Garcia”, com estreia nesta sexta-feira, 12. Sua primeira entrada será ao vivo. “Alexandre vem somar a um time de comentaristas com a missão de protagonizar a liberdade de expressão e o livre pensamento, características básicas do jornalismo da Jovem Pan“, afirma Humberto Candil, diretor de jornalismo. A coluna vai ao ar no Jornal Jovem Pan, às 20h, e durante o Jornal da Manhã, a partir das 6h.

O canal Jovem Pan News está disponível na frequência número 576 da operadora Claro e streaming Claro TV BOX, 581 da Vivo TV + Vivo Play, e 576 da Sky e DirectvGo. Além disso, é transmitido nas antenas parabólicas, canal 7, e no Panflix, o app de streaming da Jovem Pan. A emissora nasce com o DNA de quase 80 anos da rádio, com o foco no hard news, esportes, opinião e entretenimento. A cobertura tem como principais atributos agilidade e objetividade, características da linguagem do rádio, liderados por um time de comentaristas e especialistas nos mais diversos temas para a cobertura de notícias do Brasil e do mundo.

Das radionovelas para o jornalismo

Alexandre Eggers Garcia tem a mesma idade da Jovem Pan. O jovem Alexandre também começou em rádio, aos 7 anos, fazendo papéis infantis em radionovelas. Ele ganhou seu primeiro salário aos 16, como locutor, produtor de radiojornal, repórter e animador de auditório (apresentava Teixeirinha no início da manhã). O talento para o rádio ele herdou de seu pai, o radialista Oscar Chaves Garcia. Nesta sexta-feira em que se une com a JP, também comemora seu aniversário de casamento.

Formado em jornalismo na PUC-RS, ele passou no vestibular em primeiro lugar e manteve a excelência acadêmica durante todo o curso. Garcia foi presidente de aula e do Centro Acadêmico. Depois, lecionou jornalismo na PUC e no Uniceub, de Brasília. Sua escola maior foi, durante os anos 1970 e 1980, os dez anos no “Jornal do Brasil”, o mais importante da época. Também exerceu o cargo de subsecretário de imprensa da Presidência da República por 18 meses. Manchete (a revista e a TV) foi sua casa por sete anos. Na TV Globo, trabalhou por mais de 30 anos, cinco dos quais foi diretor de jornalismo em Brasília. Passou 14 meses na CNN. Cobriu três guerras, trabalhou em 17 países e conquistou cerca de 30 condecorações nacionais. Foi feito, pela rainha Elizabeth II, oficial da Ordem do Império Britânico. É ainda autor de dois livros, um dos quais best-seller. Faz comentários diários em cerca de 300 emissoras de rádio e escreve semanalmente em 38 jornais, inclusive em oito capitais. Seu canal no Youtube tem 2,3 milhões de inscritos. No Instagram, possui 1,8 milhão de seguidores. No Twitter, são 3,1 milhões.