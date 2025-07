Eduardo Bolsonaro diz que ‘Trump ainda não jogou bomba nuclear no Brasil’

Mensagem foi uma republicação de um vídeo do documentarista Paulo Figueiredo, no qual ele afirma que os EUA ainda podem aprovar novas sanções contra o governo brasileiro

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO A declaração de Eduardo Bolsonaro sugere que novas sanções poderiam ser articuladas dependendo dos desdobramentos políticos no Brasil



O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) voltou a usar as redes sociais para pressionar o Supremo Tribunal Federal (STF), desta vez com uma postagem irônica envolvendo o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Em uma publicação no X (antigo Twitter), o parlamentar escreveu: “Não. Presidente @realDonaldTrump não jogou uma bomba nuclear no Brasil – ainda”. A mensagem foi uma republicação de um vídeo do documentarista Paulo Figueiredo, no qual ele afirma que os EUA ainda podem aprovar novas sanções contra o Brasil.

Não. Presidente @realDonaldTrump não jogou uma bomba nuclear no Brasil – ainda. https://t.co/bcEzS7tDBl — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) July 16, 2025

A declaração de Eduardo Bolsonaro sugere que novas sanções poderiam ser articuladas dependendo dos desdobramentos políticos no Brasil. No vídeo compartilhado, Paulo Figueiredo afirma que ele e Eduardo Bolsonaro estão comprometidos em boicotar qualquer negociação com os Estados Unidos que não inclua uma anistia ampla, geral e irrestrita.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Essa movimentação intensifica o embate com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que tem buscado uma abordagem mais diplomática para evitar a sobretaxa de 50% anunciada pelos EUA. Horas depois da postagem sobre a “bomba nuclear”, Eduardo Bolsonaro publicou que teve uma “boa e longa conversa” com Tarcísio, intermediada por Paulo Figueiredo. Segundo o deputado, na conversa foram expostos os diferentes pontos de vista e a conclusão foi de que ambos atuam “na melhor das intenções do interesse dos brasileiros”. Ele acrescentou que “visões de mundo diferentes são normais e saudáveis, bem como esta comunicação direta”.

*Com informações de Valéria Luizetti