Eduardo diz que Bolsonaro pode estar fora da corrida eleitoral

Parlamentar também fez críticas à Justiça Eleitoral e afirmou que os possíveis candidatos ao Senado poderão ter suas contas de campanha rejeitadas caso declarem apoio ao impeachment de ministros do STF

Reprodução/Instagram/@jairmessiasbolsonaro 'Você acha que, com Bolsonaro fora, teremos eleições legítimas ano que vem?', disse ao no canal da TV Florida USA



O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) disse nesta quarta-feira que o ex-presidente Jair Bolsonaro estará fora da corrida eleitoral de 2026. A declaração foi dada durante uma entrevista no canal da TV Florida USA ao jornalista Paulo Figueiredo. “Bolsonaro vai estar fora da corrida presidencial. Você acha que, com Bolsonaro fora, teremos eleições legítimas ano que vem? Porque o Moraes vai se fortificar se isso se verificar. Eu estou respondendo ao inquérito. Então, a decretação do exílio aqui há de ser eterna”, disse Eduardo Bolsonaro, sinalizando que ele [Eduardo] também poderá permanecer nos Estados Unidos.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O parlamentar também fez críticas à Justiça Eleitoral e disse que os possíveis candidatos ao Senado poderão ter suas contas de campanha rejeitadas caso declarem apoio ao impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. “Vocês acham que pessoas, pensem no nome da direita que vocês gostam e que estão pleiteando ir para o Senado ano que vem. Uma pessoa que com certeza você sabe que votaria a favor do impeachment do Alexandre de Moraes. Essa pessoa vai ficar inelegível. Essa pessoa não vai ter suas contas eleitorais aprovadas. Porque não precisa mais de motivo nesse país para você trazer esse tipo de condenação”, disse Eduardo.

O líder do PT na Câmara, deputado Lindbergh Farias (RJ), protocolou na última terça-feira (15) um requerimento à Mesa Diretora da Câmara pedindo a adoção de medidas contra o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP). O documento solicita que a Casa reconheça a gravidade das condutas atribuídas ao parlamentar, suspenda cautelarmente o exercício de seu mandato, dê prioridade às representações no Conselho de Ética e envie cópias do requerimento a órgãos como a Procuradoria-Geral da República (PGR), Supremo Tribunal Federal (STF) e Ministério das Relações Exteriores para que apurem eventuais ilícitos.

Segundo o texto, Eduardo Bolsonaro teria se engajado, de forma reiterada e deliberada, em ações atentatórias à soberania nacional, ao Estado Democrático de Direito e às prerrogativas institucionais da Câmara e do STF. Desde março, quando obteve licença para permanecer fora do país, Eduardo intensificou ataques públicos ao Supremo, com críticas dirigidas especialmente ao ministro Alexandre de Moraes, relator das ações penais contra Jair Bolsonaro, e passou a articular no exterior campanhas por retaliações internacionais ao Brasil.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.