Jovem Pan News assume a vice-liderança no horário nobre dentre os canais da TV paga especializados em notícias

Segundo dados do Instar Analytics, emissora alcançou audiência individual de 0,10%, com pico de 0,22%, o que corresponde a mais que o dobro do terceiro lugar

Reprodução/Jovem Pan News Um dos sucessos de audiência da Jovem Pan News, o programa Os Pingos nos Is é exibido entre 18h e 20h



A Jovem Pan, maior grupo de radiodifusão da América Latina, estreou na TV por assinatura com a Jovem Pan News em 27 de outubro. Segundo dados do Instar Analytics, a emissora ficou em segundo lugar no primetime (segunda a sexta, das 18h às 24h) dentre os canais da TV por assinatura especializados em notícias, alcançando audiência individual de 0,10%, com pico de 0,22%, que corresponde a mais que o dobro da audiência do terceiro lugar, desde o dia de seu lançamento até 22 de novembro. Destaque para o perfil feminino, que no horário nobre corresponde a 45%.

O canal também possui o maior perfil AB dentre os canais de jornalismo, com 93% da audiência, ao analisar o período de segunda a sexta, das 6h às 12h. Além disso, a Jovem Pan News aparece na melhor opção em afinidade das classes AB, 25+, com índice 194, em um ranking com mais de 63 emissoras (exceto canais infantis), durante o dia inteiro. Na faixa da manhã, (segunda a sexta das 6h às 12h), a Jovem Pan News aportou no top5 em mais de dez targets AB e no top10 em ao menos 20 targets igualmente qualificados.

Sobre a Jovem Pan

O grupo de mídia Jovem Pan, fundado em 1942, é o maior na área de radiodifusão da América Latina. Com programação voltada ao jornalismo, entretenimento e esportes, a rede hoje se expande também para a operação digital, com mais de 42 canais online e serviço de streaming. O Grupo Jovem Pan tem o compromisso de promover o diálogo aberto entre os brasileiros, a análise crítica, abrindo seu espaço para as mais diferentes opiniões e pontos de vista. Maior canal de notícias do YouTube no Brasil e líder absoluto de audiência qualificada, o grupo de mídia conta com: a Rádio Jovem Pan, com quatro emissoras próprias, 120 afiliadas (sendo 85 emissoras em FM e 20 emissoras em AM), mais de 150 vídeos novos todos os dias, 20 mil horas de programação original por ano exibidas em mais de 42 canais online, via YouTube, e a nova plataforma de transmissão de streaming, o Panflix.