Jovem Pan News é destaque em lançamento da revista ‘Go Where Business’

Trajetória do primeiro mês do canal de televisão aparece na edição especial da revista

Reprodução / Jovem Pan News O publisher da revista, Norberto Busto, parabenizou a Jovem Pan News pelo primeiro mês de sucesso



A trajetória da Jovem Pan News está na edição especial de lançamento da “Go Where Business“. O publisher da revista, Norberto Busto, conta a história da rádio que virou TV. “Queria dar os parabéns ao Grupo Jovem Pan de ter colocado no ar um sonho da família Carvalho, a Jovem Pan News. Realmente, levantar um boeing com tantas dificuldades é o trabalho do Tutinha e toda equipe estão de parabéns por todo esse trabalho excecional. A televisão já estreou tombando, fazendo tanto sucesso. Isso é a prova inequívoca de muito talento, muito trabalho e, acima de tudo, uma equipe muito unida. Está de parabéns toda família Carvalho e o Tutinha, que é o comandante desta operação.”

“E a Go Where está aqui mais uma vez, parceira da Jovem Pan há mais de 15 anos, e colocando na capa esse empresário de sucesso que é o Tutinha”, afirmou Norberto Busto, que também falou sobre a revista. “O impresso não vai morrer e acredito que o pessoal da minha geração ainda tem uma ligação, uma paixão pelo impresso. Fui criado em uma cultura do impresso, de ler o jornal, a revista. Vejo o digital? Vejo o digital também. E a Go Where está no digital e impressa”, completou. O presidente do Grupo Jovem Pan, Antônio Augusto Amaral de Carvalho Filho, o Tutinha, comemorou o primeiro mês da Jovem Pan News.

Leia também 'Presidente precisa esperar que o PL seja um PSL sem o S de sabotagem', diz Fiuza Qual a gravidade da nova variante Ômicron, os riscos e os impactos que pode causar Globo quebra o silêncio e revela se vai processar Camila Queiroz

“A coroação vai ser audiência, que a gente vem em uma crescente muito grande. Ontem fez um mês da TV Jovem Pan. A gente já está em segundo lugar no prime time e alguns programas estão dando muita audiência. Para mim, essa é a verdadeira premiação, mas a Go Where Business é uma homenagem que está fazendo à Jovem Pan, não é só a mim não, porque meu irmão Marcelo trabalha junto comigo. Todos os 500 funcionários que têm trabalhado demais para que a gente conseguisse colocar esse projeto da TV Jovem Pan no ar”, disse. Tutinha lembrou que o projeto da Jovem Pan News começou nos últimos cinco anos e consolida a grande audiência dos canais do grupo na internet.

*Com informações do repórter Marcelo Mattos