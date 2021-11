Profissionais da Jovem Pan são vencedores do ‘Prêmio Comunique-se’

Vitor Brown, apresentador do programa ‘Os Pingos nos Is’ e do ‘Jornal Jovem Pan’, Mauro Beting, do ‘Esporte em Discussão’ e colunista Samy Dana foram premiados

Reprodução/Youtube/Comunique-se O apresentador Vitor Brown foi vencedor da categoria 'Âncora de Rádio'



O Prêmio Comunique-se 2021 aconteceu na noite desta terça-feira, 16, e premiou três jornalistas do Grupo Jovem Pan: Vitor Brown, Mauro Beting e Samy Dana. Para Humberto Candil, diretor de jornalismo, o resultado mostra a força do grupo Jovem Pan de Comunicação, que agora estará presente em todos os principais eventos do país com um diferencial: um canal de notícias que ficará no ar 24 horas por dia. “A Jovem Pan empresta o seu microfone e espera dos seus profissionais a competência de fazer o certo. Isso é fruto de quase 80 anos de jornalismo, de seriedade, de prestação de serviço. É mais do que merecido. A Jovem Pan atingiu um ponto justo, fruto do seu trabalho e da sua origem”, avaliou Candil. Por causa da pandemia, os convidados do Brasil inteiro acompanharam a festa à distância, sem perder absolutamente nada. Agora, tudo pelo universo digital, que cabe na palma da mão com a força do aplicativo da Panflix. Quem esteve presente passou pelo teste de Covid-19 antes de ser liberado pela direção da festa, seguindo os protocolos sanitários contra a Covid-19.

O “Oscar” do jornalismo brasileiro prestigiou os principais nomes da categoria no país, finalistas, vencedores de edições anteriores, executivos de veículos de comunicação e representantes do mercado publicitário. O público escolheu e votou pela internet. O Prêmio Comunique-se 2021 premiou 11 categorias finalistas. A Jovem Pan concorreu em quatro delas. “Eu fiquei muito feliz. Em primeiro lugar pelo que representa o ‘Comunique-se’, pela história que tem o prêmio, por tudo que envolve essa premiação e também pela minha idade. Eu sou muito novo, estou com 25 anos agora, começo de carreira, então receber isso é um privilégio. Para mim, isso é algo inesperado, que me deixou muito feliz e muito surpreso também. Só resta agradecer a quem foi lá, votou e fez isso acontecer”, afirmou Vitor Brown, apresentador do “Os Pingos nos Is” e do “Jornal Jovem Pan” e vencedor da categoria “Âncora de Rádio”.

O comentarista Guilherme Fiuza disputou o prêmio como”Colunista de Opinião e Articulista”. Em Economia, Samy Dana concorreu em três categorias, ganhando em uma delas. “A gente estava em três categorias, conseguimos ganhar uma. Sabemos que é muito difícil e sabemos também que não é comum darem prêmio para um economista. Inclusive eu, que tenho uma visão mais ortodoxa da economia, mais liberal, é muito raro. Então eu fico muito feliz. Queria agradecer. Sem dúvidas foram os ouvintes da Jovem Pan, as pessoas que acompanham o meu trabalho que votaram”, agradeceu Dana, que ganhou o prêmio como “Jornalista Empreendedor”. O apresentador e comentarista de esporte, Mauro Beting, do “Esporte em Discussão“, foi um dos finalistas na categoria “Esportes de Mídia Falada” e também foi o mestre de cerimônias do evento. “Maravilhoso. Como Samy Dana, como Vitor Brown, como tudo que a Jovem Pan faz em rádio, em rede, no digital, em News e tudo que a Jovem Pan faz desde a Rádio Panamericana, desde que o grupo resolveu abraçar a causa do jornalismo, da busca da melhor versão possível dos fatos. Isso eu devo à família Jovem Pan”, acrescentou Beting. Pioneira em revelar talentos e grandes nomes do entretenimento e do jornalismo nacional, a Jovem Pan espera agora aumentar ainda mais esse casting.

*Com informações do repórter Maicon Mendes