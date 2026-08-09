Agentes do ICE terão câmeras corporais em operações nos EUA até agosto

Todos os agentes e oficiais do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE) que atuam em campo deverão estar equipados com câmeras corporais até o fim de agosto.

A informação foi divulgada neste sábado (8) pelo diretor interino da agência, David Venturella, que afirmou que a implantação será concluída antes do prazo inicialmente estabelecido. As informações são da Reuters.

A medida estabelece uma nova etapa na política de registro das operações do órgão. Pelas regras do ICE, as imagens poderão ser divulgadas de maneira mais rápida em situações consideradas apropriadas, principalmente quando houver mortes ou ferimentos graves envolvendo pessoas sob custódia.

A divulgação, porém, poderá ser restringida caso prejudique investigações ou exponha indevidamente a privacidade de envolvidos.

A expansão do programa ocorre após uma série de episódios envolvendo agentes de imigração. Em Minnesota, dois cidadãos americanos morreram durante uma operação de repressão à imigração. No mês passado, tiroteios fatais durante abordagens de trânsito no Maine e no Texas também provocaram protestos e aumentaram a pressão pela utilização dos equipamentos.

A implementação nacional das câmeras já havia sido anunciada pela então secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, que afirmou que a ampliação ocorreria conforme houvesse financiamento disponível. Mais tarde, Tom Homan, responsável pela política de fronteiras do governo Donald Trump, disse que os agentes seriam obrigados a registrar abordagens de veículos com pelo menos uma câmera corporal.