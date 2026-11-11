Ameaças de bomba atingem 6 mil escolas na Itália e provocam evacuações

Cerca de 300 instituições foram identificadas nos primeiros levantamentos; governo não vê perigo concreto e convoca reunião de emergência

As mensagens chegaram a estabelecimentos de Roma e de outras cidades italianas, provocando a mobilização das forças de segurança e a interrupção das atividades em diversas unidades.

Dezenas de escolas foram evacuadas nesta quarta-feira (11) em diferentes cidades da Itália após uma série de ameaças de bomba enviadas por e-mail. Inicialmente, o Ministério da Educação informou que aproximadamente 300 instituições haviam recebido os alertas, mas o número foi posteriormente atualizado para 6 mil escolas, segundo o ministro Giuseppe Valditara.

As mensagens chegaram a estabelecimentos de Roma e de outras cidades italianas, provocando a mobilização das forças de segurança e a interrupção das atividades em diversas unidades. Apesar da dimensão do episódio, a primeira-ministra Giorgia Meloni afirmou que, até o momento, não foram identificados indícios de perigo concreto para estudantes, professores e funcionários.

O governo italiano convocou uma reunião para as 16h desta quarta-feira, no horário local, no Palazzo Chigi, sede do Executivo, para avaliar a situação. As informações sobre a ampliação dos alertas foram divulgadas pelo jornal Corriere della Sera, em reportagem de Rinaldo Frignani e Valentina Santarpia.

Suspeita de ciberataque

Valditara pediu tranquilidade à população e afirmou que o conteúdo dos e-mails não indica uma ameaça real à segurança das instituições. “Não se deve espalhar o pânico”, declarou o ministro, segundo a agência Europa Press. Ele também destacou que, pelas características das mensagens, “o risco real é praticamente inexistente”, embora os protocolos de segurança devam ser cumpridos.

O ministro apontou a possibilidade de um ataque cibernético destinado a provocar transtornos no sistema educacional. As autoridades investigam a origem dos e-mails e procuram determinar se os episódios estão relacionados a uma ação coordenada. O ministro do Interior, Matteo Piantedosi, entretanto, afirmou que ainda é prematuro falar em uma organização comum por trás de todos os alertas.

As ameaças desta quarta-feira ocorreram após episódios semelhantes registrados nos últimos dias, quando cerca de 280 diretores de escolas italianas receberam mensagens eletrônicas com conteúdo parecido. A repetição dos avisos levou as autoridades a intensificar o acompanhamento da situação e a adotar medidas preventivas nas instituições afetadas.

Reação do governo

A primeira-ministra Giorgia Meloni afirmou que o governo acompanha os acontecimentos com atenção, mesmo sem identificar elementos que indiquem perigo concreto. A reunião convocada no Palazzo Chigi deverá reunir autoridades responsáveis pela segurança pública e representantes do Executivo para discutir a resposta às ameaças e o andamento das investigações.

A líder da oposição, Elly Schlein, também manifestou preocupação com os alertas e cobrou esclarecimentos imediatos do governo italiano. Segundo o Corriere della Sera, ela pediu que as autoridades prestem informações sobre a extensão dos episódios e as medidas adotadas para proteger as comunidades escolares.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a identidade dos responsáveis pelo envio das mensagens. As autoridades continuam investigando a origem dos alertas e verificando as condições de segurança das instituições atingidas.