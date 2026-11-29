‘É uma noite triste para nosso país’, diz Sánchez após derrota eleitoral na Espanha

Com 98,86% dos votos apurados, o PP, a UPN e o Vax conquistaram um total de 186 cadeiras no Congresso

O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, lamentou neste domingo (29) a derrota de sua legenda, o Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE), na eleição parlamentar antecipada da Espanha. Em declaração, o premiê afirmou ser “uma noite triste para o país”.

Sánchez disse querer “reivindicar a esperança” apesar do resultado. Segundo o premiê, o PSOE continuará a resistir.

“Creio que fizemos uma grande campanha, mas, lamentavelmente, não atingimos os nossos objetivos que tínhamos proposto de reeditar um governo progressista”, declarou.

Sánchez acrescentou que o “movimento progressista não foi suficientemente forte” para superar o bloco direitista. “É nosso dever democrático reconhecer [o resultado]. Nós, por confiarmos em nossas instituições e em seus trabalhadores, reconhecemos e aceitamos o resultado das eleições. Sem suspeitas, artimanhas ou teorias da conspiração”, afirmou.

O premiê contou que ligou para o líder do Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, para felicitá-lo pelo resultado das eleições. Disse também reconhecer a vitória da legenda de centro-direita.

Com 99,09% dos votos apurados, a coligação composta pelo PP e pela União do Povo Navarro (UPN) conquistou 134 cadeiras das 350 em disputa no Congresso. O PSOE levou 116 assentos. O partido de extrema-direita Vox, liderado por Santiago Abascal, obteve 52.

Para formar um governo com maioria absoluta, o partido precisa ter, ao menos, 176 cadeiras. A expectativa é de que o Vox se una ao PP-UPN. Caso a aliança se confirme, o bloco terá 186 assentos, o que viabiliza a escolha de Feijóo como próximo premiê da Espanha.

No entanto, em 2023, nas últimas eleições, o PP venceu, mas não conseguiu formar maioria para o Congresso, o que levou o PSOE a continuar no poder. Sánchez lidera o governo espanhol desde 2018, quando substituiu o direitista Mariano Rajoy Brey.

Ao contrário de 2023, em que Sánchez conseguiu formar maioria, o cenário em 2026 é diferente, já que o líder chega enfraquecido por vários escândalos e processos judiciais envolvendo pessoas em seu entorno, inclusive sua esposa, Begoña Gómez. Ela foi investigada por suposta corrupção e tráfico de influência.

Quem é Alberto Núñez Feijóo?

Líder conservador, de 65 anos, que se destaca por seu perfil pragmático, Feijóo quer um cenário diferente de 2023, quando sofreu um duro revés nas eleições ao não conseguir formar maioria no Congresso. Depois de dominar por mais de uma década a política da região noroeste da Galícia, ele agora quer Moncloa.

“Estou pronto”, repete constantemente Feijóo. Inicialmente muito crítico em relação à legenda de Abascal, o líder do PP suavizou a sua posição e assegurou que respeitará o veredicto das urnas, o que deixa a porta aberta para um eventual acordo, já que sem ele, não deve conseguir, mais uma vez, formar um governo.

Relações com o Brasil

Uma mudança no governo espanhol, que passaria a ser de direita, pode afetar a relação com o Brasil. Segundo especialistas ouvidos pela Jovem Pan, o impacto não teria tanta relação com o âmbito comercial, entretanto, estaria mais associado à diminuição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no cenário internacional.

“Isso seria muito ruim, principalmente porque governos mais à direita tendem a não compactuar com determinadas ações do governo brasileiro” Igor Lucena, economista e doutor em relações internacionais

O especialista cita como exemplo casos na Itália, com a ex-deputada Carla Zambelli, e nos Estados Unidos, nos quais os países não concordaram com as decisões brasileiras por considerarem arbitrárias.

Para Kai Enno Lehmann, professor associado do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo (USP), o Brasil não seria prioridade após a mudança de governo na Espanha. Segundo o especialista, a União Europeia teria impacto mais imediato, já que os espanhóis devem priorizar mais assuntos internos.

“Prioridade seria o custo de vida e inflação, pilares que levaram o atual governo a antecipar as eleições”, diz o professor. Kai Enno Lehmann, professor de relações internacionais

Eleições antecipadas

A eleição foi antecipada por Sánchez em outubro. O pleito ocorre em um momento delicado da Espanha, que enfrentou, recentemente, a primeira greve geral em 14 anos.

Manifestantes cobraram medidas para conter o alto custo de vida e pediram soluções para a crise de moradia e para a alta da imigração no país, tendo Ceuta como foco principal. Ao todo, mais de 70 mil pessoas entraram a nado ou a pé na cidade autônoma localizada no norte da África.

Como funciona a eleição na Espanha?

Diferente das eleições no Brasil, em que se vota em um candidato, na Espanha, a votação é em um partido. O país é regido por uma monarquia parlamentar. Dessa forma, a legenda que conquistar a maioria no Congresso aponta um representante para ser o presidente de governo.

Ou seja, há o rei Filipe VI, que exerce funções simbólicas e constitucionais. O Poder Executivo é composto pelo presidente do Governo (primeiro-ministro) e pelo Conselho de Ministros, sendo os responsáveis pela administração do país.