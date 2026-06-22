Andy Burnham confirma que apresentará candidatura após renúncia de Starmer

O primeiro-ministro britânico anunciou sua renúncia nesta segunda, após menos de dois anos no cargo

O trabalhista Andy Burnham, até agora prefeito da Grande Manchester, afirmou nesta segunda-feira (22) que a renúncia do primeiro-ministro Keir Starmer à liderança do partido “marca o início de uma transição”, ao confirmar que se apresentará como candidato.

Burnham, da ala mais à esquerda do Partido Trabalhista, conquistou na semana passada uma vaga no Parlamento britânico, condição indispensável para aspirar ao cargo de primeiro-ministro.

Wes Streeting, que renunciou em maio ao cargo de ministro da Saúde e que havia anunciado que participaria de uma disputa pela liderança do partido, afirmou nesta segunda-feira que vai apoiar Burnham, o que significa que o ex-prefeito da Grande Manchester pode se tornar líder trabalhista sem a necessidade de uma eleição.

Renúncia

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, anunciou sua renúncia nesta segunda, após menos de dois anos no cargo, em um mandato caracterizado por mudanças bruscas de política e profunda impopularidade pública.

“Todas as decisões que tomei foram pensando em colocar o país que amo em primeiro lugar. É por isso que renunciarei à liderança do Partido Trabalhista”, disse Starmer, com a voz embargada, em um discurso emocionado em frente ao número 10 de Downing Street, no Reino Unido.

A fragilidade de Starmer no cargo se tornou mais visível após a vitória expressiva de Andy Burnham em uma eleição suplementar realizada na última semana, resultado que expressou a vontade dos parlamentares trabalhistas de realizar uma renovação na liderança do partido. Burnham, conhecido por sua capacidade de comunicação, é visto por aliados como um nome capaz de recuperar a popularidade da legenda diante do avanço do Reform UK, liderado por Nigel Farage.

*com informações da AFP