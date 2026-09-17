Após ameaçar derrubar Kennedy Center, Trump aparece vendo foto de demolição do local

O presidente americano ameaçou derrubar este espaço cultural porque a Justiça o impediu de lhe incluir seu nome

Uma foto da AFP que mostra Donald Trump examinando uma representação do Kennedy Center, em Washington, aparentemente sendo demolido, chamou atenção nas redes sociais nesta quinta-feira (17), depois que o presidente americano ameaçou derrubar este espaço cultural porque a Justiça o impediu de lhe incluir seu nome.

Na foto exclusiva, tirada pelo fotógrafo da AFP Brendan Smialowski na noite de quarta-feira na Base Conjunta Andrews, o republicano aparece através das janelas do avião presidencial Air Force One segurando um cartaz com o texto “Kennedy Center DEMOLIS…” visível em vermelho.

O restante da palavra ficou oculta pela estrutura da janela do avião, mas Trump mencionou várias vezes a demolição deste espaço.

Debaixo das palavras, vê-se uma grande imagem que mostra um veículo de construção pesado amarelo recolhendo escombros.

Com sua aprovação em torno de 30%, em meio ao descontentamento pela guerra contra o Irã e o aumento do custo de vida, Trump ficou obcecado em conseguir que o Kennedy Center seja renomeado em sua homenagem.

Ele ameaçou pôr o local abaixo depois que um juiz decidiu esta semana que seu nome não pode ser acrescentado na fachada do edifício.

Trump disse que seu governo planejava realizar restaurações bilionárias necessárias e que depois teria que “subvencioná-lo durante anos”.

“Acredito que a administração Trump certamente deveria receber reconhecimento porque, francamente, se não fizermos isso, vai fechar. Acabará sendo demolido”, disse na quarta-feira.

Logo após iniciar seu segundo mandato, Trump se nomeou presidente do centro, batizado com o nome do falecido presidente John F. Kennedy, um democrata que defendeu os direitos civis e foi assassinado em 1963, no exercício do mandato.

O conselho administrativo do local votou em dezembro para nomeá-lo como “Centro Trump-Kennedy” e instalou um cartaz com o nome do presidente.

Um juiz ordenou que o nome de Trump fosse retirado da parte externa e revogou a decisão do conselho administrativo de mudar o nome da instituição.

Os operários retiraram o nome de Trump do prédio em junho, mas os andaimes e as lonas permaneceram no local desde então.

A tomada de controle do Kennedy Center é um dos vários projetos nos quais Trump quer deixar sua marca na capital americana.