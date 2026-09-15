Trump afirma que Kennedy Center será fechado após juiz vetar rebatizá-lo com o nome do republicano

Presidente afirmou que as reformas necessárias no local só serão permitidas se o lugar passar a se chamar Trump-Kennedy Center

O presidente americano, Donald Trump, afirmou, nesta terça-feira (15), que o Kennedy Center vai fechar as portas de imediato, horas depois de um juiz determinar que seu nome não poderia aparecer na fachada deste famoso centro cultural de Washington, DC.

Trump afirmou nas redes sociais que o conselho administrativo da instituição votou “quase por unanimidade” a favor de fechar o prédio para reformas de emergência e que o mesmo não volte a abrir até que a justiça permita rebatizá-lo com seu nome.

“O Conselho Administrativo do Kennedy Center concordou hoje quase por unanimidade em fechar o prédio por motivos de segurança e para que possa começar o processo de reformas”, afirmou o republicano em sua plataforma, Truth Social.

O presidente disse, ainda, que o fechamento será imediato, mas acrescentou que as obras de renovação “muito amplas e complexas” só poderão começar depois da decisão de um alto tribunal sobre sua iniciativa de rebatizar o centro com seu nome.

“Se a sentença for negativa – o que deve ser o caso – e não for revogada pela Suprema Corte dos Estados Unidos, a reforma e a renovação do Kennedy Center não serão realizados”, acrescentou.

O Kennedy Center afirmou em um comunicado à AFP que a decisão do conselho “reflete um bom discernimento e uma clara prioridade dada à segurança acima de qualquer outra coisa”.

Mais cedo nesta terça, um juiz federal decidiu que o nome de Donald Trump não poderia ser reincorporado à fachada do Kennedy Center, uma iniciativa aprovada pelo conselho administrativo do centro cultural, chefiado pelo republicano desde o começo de 2024.

“Em poucas palavras”, escreveu o juiz Christopher Cooper em sua decisão, o conselho “não pode instalar memoriais para o presidente Trump, nem para ninguém, nem nada mais no Kennedy Center sem a aprovação do Congresso”.

Cooper tinha ordenado anteriormente que o nome de Trump fosse retirado da fachada do centro cultural e anulou a decisão do conselho do ano passado de renomear a instituição como “Trump-Kennedy Center”.

Os operários retiraram o nome de Trump do edifício em junho, mas desde então os andaimes e as lonas permaneceram no local.

No mês passado, o conselho avançou em um plano para adicionar um novo letreiro ao edifício, que diria: “Renovado e restaurado pelo presidente Donald J. Trump”.

Cooper afirmou, nesta terça-feira, que esse plano violava sua decisão anterior.