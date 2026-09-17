Trump exigiu do Brasil que ‘dissidentes’ pudessem participar das eleições, diz jornal

O texto teria sido entregue em Washington durante reuniões para tentar reverter o 'tarifaço' de 50% imposto pelos americanos

O presidente dos EUA, Donald Trump, fala à imprensa sobre a construção em andamento de um heliponto e outros projetos no Gramado Sul da Casa Branca, em Washington, D.C., em 19 de agosto de 2026. (Foto de Jim WATSON / AFP)

O governo de Donald Trump exigiu que o Brasil não prendesse ou impedisse “arbitrariamente” que “dissidentes políticos” disputassem as eleições presidenciais de 2026.

As informações foram divulgadas pelo jornal O Estado de S. Paulo nesta quinta-feira (17). Segundo documento obtido pela publicação, o governo dos Estados Unidos apresentou uma lista de 21 exigências ao Brasil em outubro de 2025.

O texto, entregue em Washington durante reuniões para tentar reverter o “tarifaço” de 50% imposto pelos americanos, causou forte mal-estar no governo brasileiro, que considerou a iniciativa uma ingerência direta em assuntos internos do país.

Embora a maior parte da pauta trate de temas econômicos, quatro pontos avançam diretamente sobre a política interna e o Judiciário brasileiro, conforme revelou o Estadão:

Eleições de 2026 : compromisso com um pleito “livre e justo” e a não restrição a opositores — demanda interpretada por diplomatas como uma tentativa de favorecer Jair Bolsonaro, condenado pelo STF por tentativa de golpe.

: compromisso com um pleito “livre e justo” e a não restrição a opositores — demanda interpretada por diplomatas como uma tentativa de favorecer Jair Bolsonaro, condenado pelo STF por tentativa de golpe. Ataque às decisões do STF : exigência para que o Brasil não aplique multas ou punições extraterritoriais a cidadãos e empresas dos EUA sob amparo da Primeira Emenda americana, reagindo diretamente às ordens do ministro Alexandre de Moraes contra redes sociais.

: exigência para que o Brasil não aplique multas ou punições extraterritoriais a cidadãos e empresas dos EUA sob amparo da Primeira Emenda americana, reagindo diretamente às ordens do ministro Alexandre de Moraes contra redes sociais. Garantias às Big Techs : regras mais rígidas para remoção de conteúdo e direito de defesa prévio para plataformas digitais americanas.

: regras mais rígidas para remoção de conteúdo e direito de defesa prévio para plataformas digitais americanas. Sanções Financeiras: compromisso de não penalizar bancos brasileiros que cumpram restrições impostas pelos EUA (como as sanções da Lei Magnitsky aplicadas a Moraes e familiares).

De acordo com fontes ouvidas pelo jornal, o chanceler Mauro Vieira considerou a proposta “inaceitável” e determinou que o texto nem sequer fosse debatido nas reuniões formais com autoridades americanas.

Publicamente, o tom foi mantido como amistoso e focado no comércio. Em novembro de 2025, o governo Lula enviou uma contraproposta, ignorando completamente as imposições políticas dos EUA.