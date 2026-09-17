Trump exigiu do Brasil que ‘dissidentes’ pudessem participar das eleições, diz jornal
O governo de Donald Trump exigiu que o Brasil não prendesse ou impedisse “arbitrariamente” que “dissidentes políticos” disputassem as eleições presidenciais de 2026.
As informações foram divulgadas pelo jornal O Estado de S. Paulo nesta quinta-feira (17). Segundo documento obtido pela publicação, o governo dos Estados Unidos apresentou uma lista de 21 exigências ao Brasil em outubro de 2025.
O texto, entregue em Washington durante reuniões para tentar reverter o “tarifaço” de 50% imposto pelos americanos, causou forte mal-estar no governo brasileiro, que considerou a iniciativa uma ingerência direta em assuntos internos do país.
Embora a maior parte da pauta trate de temas econômicos, quatro pontos avançam diretamente sobre a política interna e o Judiciário brasileiro, conforme revelou o Estadão:
- Eleições de 2026: compromisso com um pleito “livre e justo” e a não restrição a opositores — demanda interpretada por diplomatas como uma tentativa de favorecer Jair Bolsonaro, condenado pelo STF por tentativa de golpe.
- Ataque às decisões do STF: exigência para que o Brasil não aplique multas ou punições extraterritoriais a cidadãos e empresas dos EUA sob amparo da Primeira Emenda americana, reagindo diretamente às ordens do ministro Alexandre de Moraes contra redes sociais.
- Garantias às Big Techs: regras mais rígidas para remoção de conteúdo e direito de defesa prévio para plataformas digitais americanas.
- Sanções Financeiras: compromisso de não penalizar bancos brasileiros que cumpram restrições impostas pelos EUA (como as sanções da Lei Magnitsky aplicadas a Moraes e familiares).
De acordo com fontes ouvidas pelo jornal, o chanceler Mauro Vieira considerou a proposta “inaceitável” e determinou que o texto nem sequer fosse debatido nas reuniões formais com autoridades americanas.
Publicamente, o tom foi mantido como amistoso e focado no comércio. Em novembro de 2025, o governo Lula enviou uma contraproposta, ignorando completamente as imposições políticas dos EUA.
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