Após sete cirurgias, Lucia Sisic, Miss Áustria, morre aos 22 anos

A imprensa austríaca informou que Lucia nasceu com um defeito em uma válvula do coração e passou por sete procedimentos cirúrgicos ao longo da vida

Lucia Sisic, eleita Miss Áustria em 2024, morreu aos 22 anos. A organização responsável pelo concurso anunciou a morte da modelo nesta terça-feira (8). Até o momento, a família, as autoridades locais e os responsáveis pela competição não divulgaram a causa.

Ao comunicar o falecimento, a organização manifestou solidariedade às pessoas próximas da jovem. “Com grande consternação e profunda tristeza, soubemos do falecimento de nossa Miss Áustria 2024, Lucia Sisic. Neste momento tão difícil, nossos pensamentos e nossa mais profunda solidariedade estão com sua família, seus amigos e todas as pessoas que lhe eram próximas”, declarou.

A imprensa austríaca informou que Lucia nasceu com um defeito em uma válvula do coração e passou por sete procedimentos cirúrgicos ao longo da vida. A operação mais recente ocorreu em setembro de 2025. Não há confirmação, porém, de que a condição cardíaca esteja relacionada à morte.

Um ano antes, em agosto de 2024, Lucia havia publicado uma homenagem aos profissionais responsáveis por seu tratamento. Na mensagem, agradeceu à equipe médica pelo esforço para salvar sua vida e por lhe oferecer “a oportunidade de viver uma vida plena”.

Amigo próximo da família, segundo veículos austríacos, Miroslav Piplica prestou uma homenagem à modelo. “Nossa Lucia, você nos deixou cedo demais, mas a lembrança de você permanecerá para sempre conosco”, afirmou.

Lucia mantinha o título de Miss Áustria desde a vitória em 2024, já que o concurso de beleza não teve novas edições em 2025 e 2026 por falta de patrocinadores.