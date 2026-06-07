Avião explode após cair e deixa 2 mortos na República Dominicana; veja vídeo

A imprensa local informa que se trata de um Gulfstream G200, um jato particular com capacidade para oito a 18 passageiros

O piloto e o copiloto de um avião particular morreram na queda da aeronave, neste domingo (7), na pista de pouso do Aeroporto Internacional de La Romana, no leste da República Dominicana, informou à AFP uma autoridade aeroportuária.

De acordo com as autoridades aeronáuticas, “a aeronave declarou emergência quando se encontrava a cerca de 16 milhas náuticas a sudoeste de La Romana” e caiu no momento em que retornava ao aeroporto.

“Não foram registrados passageiros”, esclareceu um comunicado do Instituto Dominicano de Aviação Civil, que indicou ainda que são investigadas as causas do acidente desta aeronave modelo Gulfstream G200, um jato privado com capacidade para oito a 18 passageiros.

Um vídeo publicado nas redes sociais mostra uma enorme coluna de fumaça no aeroporto, enquanto caminhões-pipa espalham água para tentar controlar as chamas.

A República Dominicana, no Caribe, é conhecida por suas praias paradisíacas. O turismo é a principal atividade econômica desse país de 11,6 milhões de habitantes.

O acidente ocorreu em um aeroporto comercial privado internacional que atende à cidade turística de La Romana.