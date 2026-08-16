O epicentro do tremor foi localizado a 56 quilômetros a noroeste da pequena aldeia costeira de Port Olry

Terremoto de magnitude 6,1 atinge região próxima a Vanuatu, no Pacífico Sul

Um terremoto de magnitude 6,1 atingiu no domingo uma área próxima à costa de Vanuatu, um país no Pacífico Sul, informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

O epicentro do tremor foi localizado a 56 quilômetros a noroeste da pequena aldeia costeira de Port Olry, a uma profundidade de 188 quilômetros, segundo o USGS.

Inicialmente, não foram registrados danos, e o departamento de riscos naturais de Vanuatu não emitiu alerta de tsunami.