Brasileira de 25 anos é encontrada morta em porta-malas de carro na França

Poucas horas após a descoberta do corpo de Larissa Brito, a família da brasileira de 25 anos se manifestou nas redes sociais.

A brasileira Larissa Brito, de 25 anos, foi encontrada morta dentro do porta-malas de um carro na França. O corpo da jovem, que trabalhava como modelo e morava em Nice, estava escondido sob sacos plásticos quando o veículo foi abordado por agentes da alfândega na segunda-feira (21), segundo a imprensa francesa.

A descoberta ocorreu durante uma fiscalização na rodovia A8, nas proximidades de Brignoles, no departamento de Var, no sul do país. O carro era conduzido por um homem de 29 anos apontado pela imprensa francesa como ex-companheiro da vítima.

Segundo as informações divulgadas na França, o suspeito está no centro de uma investigação por homicídio da ex-companheira. As circunstâncias e a motivação do crime ainda são apuradas pelas autoridades. O corpo de Larissa apresentava mutilações, segundo a revista francesa Closer. A identidade da brasileira foi confirmada após a descoberta no veículo.

Quem era Larissa Brito

Larissa era natural de São Paulo e havia se mudado para a França há cerca de três anos para trabalhar como modelo. Ela morava em Nice, na região dos Alpes Marítimos. De acordo com o portal Nice-Matin, familiares relataram que Larissa havia mantido anteriormente um relacionamento de aproximadamente cinco meses com o homem investigado. A mãe da brasileira afirmou ao jornal francês que o ex-companheiro era violento e não teria aceitado o término da relação.

“Ele era violento com ela e ela não quis mais continuar. Mas ele não aceitava o fim do relacionamento”, relatou a mãe ao site francês. A família também afirmou que, depois da separação, Larissa teria passado a sofrer assédio frequente e ameaças de morte. Esses relatos fazem parte das informações reunidas pela imprensa francesa sobre o histórico entre os dois e deverão ser confrontados com os elementos obtidos pela investigação.

Nos últimos dois anos, segundo as informações publicadas na França, a brasileira mantinha outro relacionamento e vivia com o atual companheiro em Cannes.

Corpo foi descoberto

A localização do corpo ocorreu durante uma abordagem feita por agentes alfandegários na A8. Segundo o site Actu Toulon, a fiscalização do veículo teria sido aleatória. Ao inspecionarem o carro, os agentes encontraram no porta-malas o corpo de uma mulher coberto por sacos plásticos. Posteriormente, as autoridades identificaram a vítima como Larissa.

O caso passou a ser investigado pelas autoridades francesas, enquanto familiares e pessoas próximas à jovem prestaram homenagens nas redes sociais após a confirmação da morte.

A Jovem Pan busca contato com o Itamaraty para mais informações. Qualquer resposta será relatada na reportagem.