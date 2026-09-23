Ex-aliada de Maduro, Delcy Rodríguez publica foto com Trump após encontro nos EUA

Presidente interina da Venezuela classificou reunião como ‘histórica’ e disse ter discutido com o americano cooperação em energia, mineração e segurança

Na imagem divulgada pela venezuelana nas redes sociais, os dois aparecem sorrindo: Rodríguez faz um sinal de vitória com a mão, enquanto Trump posa com o polegar levantado

A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, publicou uma foto ao lado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, após os dois se reunirem na noite desta terça-feira (22), em Nova York. Antiga vice-presidente e uma das principais aliadas de Nicolás Maduro, Rodríguez classificou o primeiro encontro presencial com Trump desde que assumiu o comando do país como “histórico”.

Na imagem divulgada pela venezuelana nas redes sociais, os dois aparecem sorrindo: Rodríguez faz um sinal de vitória com a mão, enquanto Trump posa com o polegar levantado. A reunião ocorreu durante uma recepção oferecida pelo presidente americano a líderes estrangeiros, paralelamente à Assembleia Geral das Nações Unidas.

“Tivemos uma reunião histórica com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com quem conversamos sobre o fortalecimento da relação bilateral entre nossos países e o avanço de uma agenda de cooperação em áreas estratégicas como energia, mineração, segurança e outros assuntos de interesse comum”, escreveu Rodríguez.

A venezuelana também agradeceu a Trump pelo apoio prestado após os terremotos de 24 de junho e pelo que chamou de respaldo dos Estados Unidos à “reinserção” da Venezuela nos espaços multilaterais.

“Venezuela e Estados Unidos compartilham uma relação histórica que, nesta nova etapa, somos chamados a conduzir por meio do diálogo”, afirmou. Segundo Rodríguez, o governo continuará buscando uma diplomacia orientada pelo “interesse nacional” e por “resultados concretos e benefícios coletivos para o povo venezuelano”.

A Casa Branca confirmou a reunião. Segundo a Reuters, foi o primeiro encontro entre Trump e Rodríguez desde a captura de Maduro por forças americanas em janeiro. A operação retirou o então presidente venezuelano do poder e abriu caminho para que sua vice assumisse interinamente o governo.

Veja a postagem:

Ex-aliada de Maduro

Delcy Rodríguez ocupou alguns dos postos mais importantes dos governos chavistas e, desde 2018, era vice-presidente de Maduro. Ela assumiu a presidência interina depois da operação militar americana que capturou o antigo aliado, em uma mudança que também abriu uma nova etapa nas relações entre Caracas e Washington.

O encontro desta semana materializa essa aproximação. Rodríguez faz sua primeira viagem aos Estados Unidos desde que assumiu o governo venezuelano e deve discursar nesta quarta-feira (23) na Assembleia Geral da ONU.

A delegação levada por Rodríguez a Nova York inclui autoridades diretamente ligadas à política econômica e energética, entre elas representantes da estatal petrolífera PDVSA. Duas fontes próximas à comitiva disseram à Reuters que uma das prioridades da viagem é apresentar a Venezuela como um país novamente aberto a investimentos.

Além de Trump e Rodríguez, participaram da reunião o secretário de Estado americano, Marco Rubio, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, a chefe de gabinete da Casa Branca, Susie Wiles, e o vice-chefe de gabinete Stephen Miller.

As conversas sobre energia e mineração ocorrem em meio à reaproximação econômica entre os dois países. Trump citou em seu discurso na ONU um acordo recente envolvendo o petróleo venezuelano, enquanto Caracas busca ampliar investimentos estrangeiros no setor energético.