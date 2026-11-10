Câmara dos Representantes rejeita tentativa de impeachment do secretário de Defesa dos EUA

Chefe do Pentágono era acusado de abuso de poder e de conduzir o conflito no Irã sem autorização do Congresso

A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos rejeitou, nesta terça-feira (10), a tentativa de impeachment do secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth. O pedido havia sido protocolado pelo deputado republicano Thomas Massie protocolou na segunda-feira (9). O parlamentar acusou o chefe do Pentágono de abuso de poder e de conduzir o conflito no Irã sem autorização do Congresso.

Massie rompeu com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, poucos meses depois do início do mandato presidencial, em janeiro de 2025. O parlamentar foi derrotado, em maio, nas primárias do Partido Republicano, por Ed Gallrein, candidato apoiado pelo chefe de Estado. O deputado tem criticado a segunda gestão trumpista, principalmente pela ofensiva no Oriente Médio e pelo caso Epstein.

Hegseth conta com o apoio de Trump. Em entrevista a jornalistas, nesta terça-feira (10), o líder norte-americano afirmou que o chefe do Pentágono faz um “trabalho muito bom”. Segundo o republicano, antes de seu retorno à Casa Branca, o governo não conseguia “recrutar gente” e, agora, há lista de espera.

Em entrevista a jornalistas, Hegseth disse que um eventual impeachment seria “sabotagem”. Afirmou que o pedido de destituição se trata de uma “farsa” e uma “manobra propagandística” que “fracassará”.

O secretário de Defesa chamou Massie de “congressista insatisfeito e derrotado”. Declarou que o parlamentar tenta fazer um “espetáculo político” movido pelo “ressentimento”.

“Não vamos pedir desculpas por acabar com a capacidade de um regime. Não vamos pedir desculpas por restaurar a capacidade militar norte-americana para vencer”, disse.

Hegseth também afirmou que 80% da base industrial nuclear do Irã foi destruída com as ofensivas norte-americanas contra o país persa. Segundo o chefe do Pentágono, os Estados Unidos estão prontos para agir em caso de qualquer ação iraniana.