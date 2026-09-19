Candidata é morta a tiros durante ato de campanha no Peru

O ataque deixou cinco pessoas feridas a tiros, que foram levadas ao hospital regional, e resultou na detenção de um venezuelano

Jornalista e candidata às eleições regionais é assassinada no Peru

Uma jornalista e candidata às eleições regionais no Peru foi assassinada a tiros neste sábado (19), enquanto realizava um ato de campanha em um mercado, informaram as autoridades.

Susy Aponte, de 44 anos, candidata ao governo do departamento de Áncash, foi atacada enquanto percorria, junto a simpatizantes, um mercado no distrito de Caraz, nessa região.

Ela concorria às eleições de 4 de outubro. O ataque deixou cinco pessoas feridas a tiros, que foram levadas ao hospital regional, e resultou na detenção de um venezuelano, informou a polícia em um comunicado.

Aponte mantinha um portal informativo, “China Polo Dominical”, onde divulgava denúncias sobre supostas irregularidades e casos de corrupção na polícia.

Há alguns dias, ela denunciou em suas redes sociais que havia recebido ameaças vindas das prisões.

O Conselho da Imprensa Peruana, que reúne jornalistas no Peru, pediu que a morte da comunicadora seja investigada.

“É necessário que se esclareçam os motivos do homicídio. Outros casos de assassinatos não foram esclarecidos”, afirmou a entidade em suas redes sociais.

Quatro jornalistas peruanos foram assassinados em 2025, segundo a polícia.