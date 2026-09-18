EUA fecham acordo com Dinamarca para controle americano sobre a Groelândia, diz Trump

Além disso, o republicano informou que nenhum adversário de Washington poderá ter uma base ou presença militar na ilha sem aprovação dos EUA

O presidente dos EUA, Donald Trump, fala à imprensa sobre a construção em andamento de um heliponto e outros projetos no Gramado Sul da Casa Branca, em Washington, D.C., em 19 de agosto de 2026. (Foto de Jim WATSON / AFP)

O presidente norte-americano, Donald Trump, comentou nesta sexta-feira (18) que firmou um acordo com a Dinamarca e a Groenlândia para conceder aos EUA o controle permanente sobre a segurança e “todas as outras necessidades” da ilha dinamarquesa

“Não haverá custo para os Estados Unidos! Sob minha direção, trabalhamos com representantes da Dinamarca e da Groenlândia para garantir que os americanos terão PARA SEMPRE a capacidade completa de fazer o que for necessário para garantir e defender a segurança da Groenlândia e dos Estados Unidos da América”, escreveu Trump na Truth Social.

Além disso, o republicano informou que nenhum adversário de Washington poderá fazer investimentos sensíveis ou ter uma base ou presença militar na ilha sem uma aprovação escrito dos EUA.

“Por mais de 100 anos, os presidentes conheciam a importância estratégica da Groenlândia, mas NENHUM deles conseguiu fazer algo a respeito. Tenho orgulho de ser o presidente que abordou de forma permanente e conclusiva esta situação muito importante. Este é um Acordo de “Vida Infinita”, não há fim!”, acrescentou o mandatário na postagem.

Segundo ele, o governo começará “imediatamente” o processo de desenvolvimento de uma grande presença militar na Groenlândia.

Em nota, o Gabinete da primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, informou que o acordo Groenlândia-Dinamarca-EUA deve ser assinado na próxima semana, na Assembleia Geral da ONU, visando fortalecer a segurança do Ártico.

Uma vez assinado, o acordo precisará passar pelos trâmites parlamentares necessários para entrar em vigor.

“Estou satisfeita com a perspectiva de um bom acordo para a Groenlândia, o Reino da Dinamarca e os EUA. Um acordo que fortalece nossa segurança conjunta no Ártico e no Atlântico Norte e que, por isso, também é bom para a Otan e para a Europa. Ao mesmo tempo, ele reconhece a soberania e a integridade territorial do Reino, bem como o direito do povo groenlandês à autodeterminação”, disse Frederiksen na nota.