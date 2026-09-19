EUA aprovam venda de US$ 2,7 bilhões em sistemas de defesa para Ucrânia
O governo dos Estados Unidos aprovou na sexta-feira (18) a venda de material de defesa aérea à Ucrânia no valor de 2,68 bilhões de dólares (13,7 bilhões de reais), depois que Kiev reiterou os pedidos de apoio contra os ataques russos.
O Departamento de Estado informou em uma notificação ao Congresso que havia tomado “a decisão de aprovar uma possível venda militar ao exterior, ao governo da Ucrânia”, para a aquisição de sistemas de defesa aérea.
Segundo o Departamento de Estado, a Ucrânia solicitou a compra de equipamentos que incluem vários tipos de mísseis, lançadores, radares antidrones e reboques.
A venda proposta deve ser revisada pelo Congresso.
“Se a compra proposta for efetuada, a Ucrânia a financiaria com uma combinação de contribuições europeias e recursos do Programa de Financiamento Militar Estrangeiro dos Estados Unidos, destinados durante a administração anterior”, afirmou o Departamento de Estado.
O presidente americano, Donald Trump, declarou há alguns dias que vai pedir aos europeus que paguem pela ajuda concedida por Washington à Ucrânia por seu antecessor, Joe Biden.
Desde seu retorno à Casa Branca, o republicano exige que os parceiros europeus aumentem os gastos para ajudar a Ucrânia no conflito com a Rússia.
A proposta de sexta-feira coincidiu com a assinatura, por Trump, de um projeto de lei destinado a aumentar as sanções contra Moscou.
Kiev, a capital da Ucrânia, tem sofrido uma intensificação dos ataques russos, que seu Exército não consegue impedir devido à falta de munição de seus sistemas de defesa.
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