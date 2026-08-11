Dominância dos EUA na América Latina nunca mais será questionada, diz governo Trump

O Departamento de Estado dos Estados Unidos divulgou vídeo com ações norte-americanas na região ao longo da história

O Departamento de Estado dos Estados Unidos divulgou nesta terça-feira (11) um vídeo por meio das redes sociais no qual afirma que a “dominância” na América Latina “nunca mais será questionada”. Na gravação, o órgão citou ações norte-americanas ao longo da história na região.

O vídeo é narrado pelo embaixador dos Estados Unidos no Panamá, Kevin Marino Cabrera. O chanceler inicia a gravação falando sobre o ano de 1893, quando, segundo ele, “o mapa das Américas estava sendo redesenhado”.

“A Espanha passou séculos acumulando um império no Novo Mundo que se estendia da Patagônia à Califórnia. Agora, seu domínio estava escapando rapidamente. Uma a uma, as colônias espanholas declaravam independência”, disse Cabrera.

O embaixador relatou que os “velhos impérios não viam com bons olhos” o processo de independência de suas colônias na América. Cabrera afirmou que, diante desse cenário, os Estados Unidos “vislumbravam uma oportunidade de estabelecer uma nova ordem” no continente.

Segundo o chanceler, a desconfiança das “intenções britânicas” em proteger o seu mercado nas Américas resultou na criação da Doutrina Monroe, em 1823, pelo ex-presidente norte-americano James Monroe (1758–1831).

Cabrera afirmou que a medida “preparou terreno para séculos de política externa norte-americana” no continente americano.

“A doutrina serviu como um escudo defensivo enquanto os Estados Unidos se expandiam ao oeste. Foi invocada quando os franceses instalaram um imperador no México, forçando sua eventual retirada. Moldou debates sobre tentativas de anexação, como da República Dominicana. Mas, essas eram aplicações defensivas: manter as potências europeias afastadas, e não afirmar o controle norte-americano”, contou.

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