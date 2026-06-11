Comando Central dos EUA informa ter ‘concluído’ ataques contra o Irã

Motoristas passam por uma faixa gigante que retrata mísseis iranianos e uma espada pertencente ao Imã Ali.

O Comando Central dos Estados Unidos (Centcom) disse, no início desta quinta-feira (11), que “completou” a nova rodada de ataques aéreos contra o Irã, pouco antes do amanhecer no país persa (pelo horário local). A ofensiva ocorreu “em resposta à agressão injustificada e contínua” do regime iraniano e teve como alvos instalações militares e sistemas de comunicação, segundo o órgão que comanda as forças americanas.

Explosões foram registradas em Teerã, na cidade portuária de Bandar Abbas e em áreas próximas ao Estreito de Ormuz.A nova onda de bombardeios foi lançada após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reclamar da demora na conclusão das negociações de paz com o regime iraniano.

O Irã ameaçou retaliar os ataques, mas apenas o Bahrein, que sedia uma base militar americana, acionou o alerta de aproximação de mísseis. Após o Comando Central anunciar o fim da operação, as cotações do petróleo reduziram a alta para a faixa de 1,50%, após saltarem quase 3%.

‘Sem sentido’

À esteira dos ataques norte-americanos, o Ministério de Relações Exteriores do país afirmou, nesta quinta-feira (11), que o cessar-fogo em vigor entre os iranianos e os EUA, aplicado desde abril, praticamente “não faz mais sentido”. A declaração oficial por parte de Teerã culpou o governo Trump pela continuidade da guerra, dizendo que os ataques eram “ilegais e criminosos” e constituem uma flagrante violação da Carta das Nações Unidas.

Em resposta à mais recente ofensiva americana contra alvos em Teerã, a Marinha do Irã também anunciou o fechamento total do Estreito de Ormuz por tempo indeterminado. Segundo a agência de notícias Mehr, a medida impede a saída de embarcações do Golfo Pérsico e do Mar de Omã, enquanto qualquer navio que se aproximar da passagem marítima poderá ser tratado como alvo hostil pelas forças iranianas.

*Com informações da AFP e do Estadão Conteúdo