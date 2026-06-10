Irã anuncia fechamento de Ormuz após nova onda de ataques dos EUA

Com o decreto, nenhuma embarcação poderá sair do Golfo Pérsico e passar no Mar de Omã; em caso de aproximação ao Estreito de Ormuz será considerada alvo inimigo pelos iranianos

Após a nova onda de ataque dos Estados Unidos contra o Irã, a Marinha iraniana decretou que o Estreito de Ormuz estará totalmente fechado “até novo aviso”. A informação foi divulgada pela agência de notícias Mehr. De acordo com a reportagem, nenhuma embarcação poderá sair do Golfo Pérsico e no Mar de Omã e em caso de aproximação ao Estreito de Ormuz será considerada alvo inimigo pelos iranianos.

Os Estados Unidos comentaram a decisão do Irã e informaram que a verdade é que “navios comerciais continuam transitando pelo Estreito de Ormuz esta noite.”, disse Comando Central dos Estados Unidos (Centcom), em uma publicação do X.

Decisão vem após os Estados Unidos lançarem nesta quarta-feira (10) uma nova onda de ataques aéreos contra o Irã. As forças americanas iniciaram “ataques adicionais em legítima defesa contra múltiplos alvos no Irã”, afirmou o (Centcom) em uma publicação na rede X. Este é o segundo dia consecutivo de ataques contra a República Islâmica, após a derrubada de um helicóptero dos Estados Unidos na segunda-feira (08) por um drone iraniano.

O presidente Donald Trump afirmou que os Estados Unidos vão retomar os ataques contra o Irã, após acusar Teerã de brincar com Washington. “Vamos atacá-los… atacá-los com muita força”, disse Trump na Casa Branca, acrescentando que isso vai acontecer a partir de desta quarta. “Estávamos realmente perto de um acordo, mas eles continuam protelando, continuam nos fazendo de bobos.”

Trump havia dito na terça-feira (09) que um acordo para encerrar os mais de três meses de guerra seria anunciado em até três dias, mas, na madrugada de hoje, houve fogo cruzado. O presidente americano indicou ao canal Fox News que pensa cada vez mais em lançar ataques contra centrais elétricas e pontes iranianas.

Queda de helicóptero

Um helicóptero AH-64 Apache do exército dos Estados Unidos caiu próximo ao Estreito de Ormuz na segunda-feira (08). Os dois tripulantes que estavam a bordo da aeronave sobreviveram ao acidente e passam bem, informou o presidente Donald Trump. A mídia estatal iraniana também confirmou o acidente.

Os helicópteros Apache têm sido um recurso fundamental para as forças armadas americanas. Eles têm atuado na aplicação do bloqueio ao transporte de petróleo bruto e petroleiros iranianos, numa tentativa de pressionar Teerã a chegar a um acordo de cessar-fogo.

O modelo também foi utilizado pelos Emirados Árabes Unidos para abater drones iranianos durante a guerra com o Irã, que prometeu responder ao ataque dos Estados Unidos. “Apesar das derrotas no campo de batalha, os EUA optaram por testar nossa determinação.A história do Golfo Pérsico tem muitos capítulos sobre os destinos terríveis de invasores externos.”, acrescentou Araghchi.