Consulado do Brasil em NY é fechado após ameaça de desabamento de prédio vizinho

Segundo comunicação, não há previsão de reabertura, mas as informações serão dadas 'tão logo possível'

O Consulado do Brasil em Nova York foi fechado nesta terça-feira (07) temporariamente sem prazo para reabertura. A informação foi divulgada nesta terça. “O Consulado-Geral do Brasil em Nova York encontra-se temporariamente fechado, a partir de hoje, 7/7”, diz o comunidado, acrescentando que a razão é em decorrência da evacuação determinada pelas autoridades da cidade, em decorrência de risco de desabamento de um edifício nas imediações (Rua 42).

“Informação sobre a reabertura do prédio e a retomada dos atendimento serão divulgadas tão logo possível.”, finaliza o comunicado.

Confira o comunicado