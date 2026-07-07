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Consulado do Brasil em NY é fechado após ameaça de desabamento de prédio vizinho

Segundo comunicação, não há previsão de reabertura, mas as informações serão dadas 'tão logo possível'

Sarah Américo

eliminação dos eua
eliminação dos eua Divuglação/Governo do Brasil

O Consulado do Brasil em Nova York foi fechado nesta terça-feira (07) temporariamente sem prazo para reabertura. A informação foi divulgada nesta terça. “O Consulado-Geral do Brasil em Nova York encontra-se temporariamente fechado, a partir de hoje, 7/7”, diz o comunidado, acrescentando que a razão é em decorrência da evacuação determinada pelas autoridades da cidade, em decorrência de risco de desabamento de um edifício nas imediações (Rua 42).

“Informação sobre a reabertura do prédio e a retomada dos atendimento serão divulgadas tão logo possível.”, finaliza o comunicado.

Confira o comunicado

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