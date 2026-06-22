De Trump a Flávio Bolsonaro, aliados celebram vitória preliminar de Espriella na Colômbia

A apuração preliminar do segundo turno das eleições presidenciais da Colômbia indicou, neste domingo (21), a vitória de Abelardo De La Espriella (Defensores de la Patria)

A apuração preliminar do segundo turno das eleições presidenciais da Colômbia indicou, neste domingo (21), a vitória de Abelardo De La Espriella (Defensores de la Patria), candidato de extrema direita, apoiado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. De acordo com os dados do “preconteo”, sistema de contagem rápida utilizado pelas autoridades eleitorais, Espriella recebeu 12.944.441 votos, contra 12.697.154 do senador de esquerda Iván Cepeda (Pacto Histórico), aliado do atual presidente colombiano, Gustavo Petro. A diferença entre os dois candidatos ficou abaixo de 250 mil votos.

Apesar do resultado apontado pela contagem preliminar, a definição oficial da eleição ainda depende do processo de escrutínio, etapa prevista na legislação colombiana, na qual juízes e outras autoridades revisam os resultados das urnas. A conclusão da apuração definitiva é esperada para esta segunda-feira (22).

O presidente Gustavo Petro pediu cautela diante dos números divulgados e afirmou que nenhum candidato pode ser declarado vencedor antes do encerramento do escrutínio. Em publicação nas redes sociais, ele destacou que respeitará a decisão das autoridades eleitorais e afirmou que o cenário revela um país dividido. Petro também mencionou o que chamou de influência estrangeira no processo político e defendeu um acordo nacional para preservar a estabilidade e a paz no país.

Repercussão global

A projeção de vitória de Espriella repercutiu rapidamente entre líderes políticos da América Latina e dos Estados Unidos. Donald Trump classificou o resultado como uma “grande vitória” e compartilhou reportagens sobre a eleição do aliado colombiano. O secretário de Estado americano, Marco Rubio, também parabenizou o candidato e afirmou que o governo dos EUA espera trabalhar em estreita colaboração com sua futura administração.

Na América do Sul, o presidente argentino, Javier Milei, celebrou o resultado e afirmou que os colombianos optaram pela liberdade econômica, pela segurança e pelo combate ao crime organizado e ao narcotráfico. O presidente do Equador, Daniel Noboa, declarou que a Colômbia escolheu “a ordem em vez da impunidade”, enquanto o ex-presidente colombiano Álvaro Uribe afirmou que Espriella deverá liderar um processo de recuperação democrática no país.

Outras manifestações de apoio vieram da política peruana Keiko Fujimori, que lembrou o respaldo recebido de Espriella durante a campanha eleitoral no Peru, e da opositora venezuelana Maria Corina Machado, que afirmou que os colombianos se pronunciaram com esperança e determinação. No Brasil, Flávio Bolsonaro também comemorou o resultado preliminar e classificou a vitória do candidato colombiano como uma “vitória do bem sobre o mal”.