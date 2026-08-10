Deputado dos EUA publica montagem de Lula preso como Maduro com garrafa de cachaça

Republicano Carlos Gimenez, aliado de Donald Trump, disse que isso é 'o que espera' o petista

O deputado republicano Carlos Gimenez, da Flórida, publicou nas redes sociais uma montagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em uma imagem inspirada na fotografia de Nicolás Maduro divulgada por Donald Trump após a prisão do então líder venezuelano. Na postagem, o parlamentar escreveu que aquilo seria “o que o espera”.

Na montagem, Lula aparece com o mesmo moletom cinza usado por Maduro na foto publicada por Trump e segura uma garrafa de cachaça. A publicação foi posteriormente compartilhada pelo ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro e pelo influenciador Paulo Figueiredo.

Veja a postagem:

Gimenez é integrante do Partido Republicano e apoiador de Trump. Horas depois da primeira publicação, ele voltou a criticar Lula e afirmou que o presidente brasileiro estaria sob influência de lideranças que chamou de “castrocomunistas”.

“A hostilidade de Lula em relação a Marco Rubio não surpreende. Diante de uma liderança firme que defende a liberdade, a esquerda radical responde com ataques. O Brasil merece mais: liberdade, democracia e um futuro longe da influência ‘castrocomunista’”, escreveu o deputado.