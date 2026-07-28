Desabamento em castelo, queda de chaminé gigante: os danos do terremoto no Japão

O tremor, de magnitude 7,1, atingiu a província de Kumamoto, na ilha de Kyushu, e provocou cortes de energia, suspensão de serviços ferroviários, desabamentos, incêndios e danos em estradas e pontes

Uma parede danificada é vista na lateral do Aeon Mall Kumamoto após um terremoto em Kashima, em 28 de julho de 2026. Temia-se que "muitas pessoas" estivessem presas em um shopping center atingido no Japão no final do dia 28 de julho, segundo as autoridades, após um forte terremoto derrubar prédios, provocar incêndios e deixar, segundo relatos, mais de 100 feridos. (Foto de JIJI Press / AFP) / Proibida a distribuição no Japão

Um dos castelos mais antigos do Japão sofreu danos durante o terremoto que atingiu o arquipélago nesta terça-feira (28). Parte da estrutura da parede de pedra do Castelo Kumamoto desabou, segundo o New York Times. A construção do edifício foi concluída em 1607.

O terremoto, de magnitude 7,1, atingiu a província de Kumamoto, na ilha de Kyushu, e provocou cortes de energia, suspensão de serviços ferroviários, desabamentos, incêndios e danos em estradas e pontes, segundo as autoridades japonesas.

Segundo a universidade local, o local é descrito como o símbolo de Kumamoto. Nas redes sociais, a administração do local avisou que o castelo seria fechado hoje e pediu que as pessoas priorizassem a sua segurança antes de qualquer coisa.

Foto de Yukari Nakamura / The Yomiuri Shimbun via AFP

Na cidade de Kashima, o segundo andar do shopping Aeon colapsou e prendeu um número desconhecido de pessoas. Segundo a agência de notícias Kyodo, aproximadamente 20 a 30 funcionários do estabelecimento estão desaparecidos e outros foram resgatados dos escombros e levados ao hospital. Um templo do castelo Yatsushiro também desabou, conforme mostrou a rede de televisão japonesa Nippon TV.

O desabamento no shopping teria deixado um “número considerável” de mortos, segundo a AFP, mas ainda não há um balanço consolidado.

Segundo a Primeira-Ministra Sanae Takeichi, há relatos de danos a estradas, prédios e pontes, assim como apagões e focos de incêndio. A rede de notícias pública do Japão, NHK, reportou que uma explosão foi relatada por testemunhas após o tremor. Uma câmera de segurança de um automóvel registrou o momento da explosão.

イオンモール熊本の爆発の映像凄い

ドラレコの車良く撮ってたんな pic.twitter.com/Y0ROsHhTgw — Take The Sun (@iRuthoe) July 28, 2026

Os trens-bala de Shinkansen e composições locais tiveram sua circulação suspensa, além do aeroporto Aso Kumamoto, que foi fechado sem perspectiva de reabertura.

Ainda segundo a NHK, um hospital reportou 50 feridos, enquanto outro reportou 40, com 10 em estado grave. Várias pessoas teriam se machucado em trem-bala no momento do tremor, de acordo com a agência.

As imagens do canal de notícias também mostraram diversos prédios colapsados e ruas rachadas, incluindo uma fábrica de papel da empresa Nippon Paper, cuja chaminé desabou sobre a edificação.

Foto de Michihiro Kawamura / The Yomiuri Shimbun via AFP

Operação nuclear não sofreu danos

Apesar da intensidade do tremor, o órgão regulador nuclear do Japão informou que não foram identificadas anormalidades nas usinas do país. A Kyushu Electric Power também afirmou que as centrais nucleares de Sendai e Genkai seguem operando normalmente, sem registro de danos.

Autoridades mantêm o alerta para possíveis tremores secundários. Localizado no Anel de Fogo do Pacífico, o Japão está entre os países com maior atividade sísmica do mundo e concentra cerca de 20% dos terremotos de magnitude 6,0 ou superior registrados globalmente. Em 2016, um forte terremoto na mesma província de Kumamoto deixou 275 mortos e 2.739 feridos, segundo dados oficiais.

*Com informações da AFP