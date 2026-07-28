Policiais encontram cinco corpos de bebês dentro de caixas em casa
Policiais encontraram cinco cadáveres de bebês na residência de um casal em Orange, no sudeste da França, dentro de caixas, informaram várias fontes nesta terça-feira (28).
Os policiais encontraram os corpos na residência do casal depois que a mulher deu à luz na segunda-feira a um bebê com boa saúde, segundo uma fonte próxima à investigação.
As declarações do homem, que descobriu a gravidez da parceira no momento do parto, alertaram os serviços sociais e psicológicos da região.
As causas da tragédia são desconhecidas até o momento. A Procuradoria de Carpentras, procurada pela AFP, não se pronunciou até o momento.
Os casos de homicídios de bebês ao nascer não são raros. Às vezes são marcados por uma alteração do discernimento da mãe ou pela negação da gravidez, que é ocultada das pessoas próximas.
Em fevereiro, uma mulher de 50 anos foi detida após a descoberta de dois bebês em seu congelador em Aillevillers-et-Lyaumont, no leste da França.
No caso francês mais grave de infanticídio, Dominique Cottrez foi condenada em 2015 a nove anos de prisão por matar oito recém-nascidos. O júri reconheceu uma alteração do discernimento.